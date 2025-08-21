Στοιχεία από μια απόρρητη βάση δεδομένων της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών δείχνουν ότι πέντε στους έξι Παλαιστινίους που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα ήταν άμαχοι, σημειώνει ο Guardian.

Μέχρι τον Μάιο, 19 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών κατέγραψαν 8.900 μαχητές της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ως νεκρούς ή «πιθανώς νεκρούς», σύμφωνα με κοινή έρευνα της εφημερίδας Guardian, του ισραηλινο-παλαιστινιακού περιοδικού +972 Magazine και του εβραϊκού μέσου ενημέρωσης Local Call.

Την ίδια περίοδο, 53.000 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα, αριθμός που περιλάμβανε μαχητές και πολίτες.

Δυσανάλογα νούμερα

Αυτή η εμφανής δυσαναλογία μεταξύ αμάχων και μαχητών μεταξύ των νεκρών είναι εξαιρετικά υψηλή για ένα σύγχρονο πόλεμο, ακόμη και σε σύγκριση με συγκρούσεις που είναι γνωστές για τις αδιάκριτες δολοφονίες, όπως οι εμφύλιοι πόλεμοι στη Συρία και το Σουδάν.

«Αυτή η αναλογία πολιτών μεταξύ των νεκρών είναι ασυνήθιστα υψηλή, ιδίως δεδομένου ότι συνεχίζεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Therése Pettersson από το Πρόγραμμα Δεδομένων Συγκρούσεων της Ουψάλα, το οποίο παρακολουθεί τις απώλειες αμάχων σε όλο τον κόσμο. «Αν ξεχωρίσετε μια συγκεκριμένη πόλη ή μάχη σε μια άλλη σύγκρουση, θα μπορούσατε να βρείτε παρόμοιες αναλογίες, αλλά πολύ σπάνια συνολικά».

Στις παγκόσμιες συγκρούσεις που παρακολουθεί το UCDP από το 1989, οι άμαχοι αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των νεκρών μόνο στη Σρεμπένιτσα – αν και όχι στον πόλεμο της Βοσνίας συνολικά –στη γενοκτονία της Ρουάντα και κατά τη διάρκεια της ρωσικής πολιορκίας της Μαριούπολης το 2022, ανέφερε η Πέτερσον.

Πολλοί δικηγόροι και ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ισραηλινών ακαδημαϊκών, ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενοι τη μαζική δολοφονία αμάχων και την επιβολή λιμοκτονίας.

Ο ισραηλινός στρατός δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη της βάσης δεδομένων ούτε τα στοιχεία σχετικά με τους θανάτους μελών της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει από τα περιοδικά Local Call και +972 Magazine. Όταν η εφημερίδα Guardian ζήτησε να σχολιάσει τα ίδια στοιχεία, ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι αποφάσισαν να «αναδιατυπώσουν» την απάντησή τους.

Μια σύντομη δήλωση που στάλθηκε στο Guardian δεν απάντησε άμεσα στις ερωτήσεις σχετικά με τη βάση δεδομένων της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Αναφερόταν ότι «τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο άρθρο είναι ανακριβή», χωρίς να προσδιορίζει ποια στοιχεία αμφισβήτησε ο ισραηλινός στρατός. Αναφερόταν επίσης ότι τα στοιχεία «δεν αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα συστήματα του IDF», χωρίς να προσδιορίζει ποια συστήματα.

Ένας εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως όταν ρωτήθηκε γιατί ο στρατός έδωσε διαφορετικές απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με ένα μόνο σύνολο δεδομένων.

Η βάση δεδομένων αναφέρει 47.653 Παλαιστινίους που θεωρούνται ενεργά μέλη των στρατιωτικών πτερύγων της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ. Βασίζεται σε φαινομενικά εσωτερικά έγγραφα των ομάδων που κατασχέθηκαν στη Γάζα, τα οποία δεν έχουν εξεταστεί ή επαληθευτεί από την εφημερίδα Guardian.

Πολλές πηγές πληροφοριών που είναι εξοικειωμένες με τη βάση δεδομένων ανέφεραν ότι ο στρατός τη θεωρεί ως τη μόνη αξιόπιστη καταγραφή των απωλειών των μαχητών.

Ο στρατός θεωρεί επίσης αξιόπιστο τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Γάζας, σύμφωνα με το Local Call, και ο πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών φαίνεται να τον ανέφερε πρόσφατα, παρόλο που οι Ισραηλινοί πολιτικοί απορρίπτουν τακτικά τους αριθμούς αυτούς ως προπαγάνδα.

Και οι δύο βάσεις δεδομένων ενδέχεται να υποτιμούν τον αριθμό των θυμάτων. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας καταγράφει μόνο τα άτομα των οποίων τα πτώματα έχουν ανασυρθεί, και όχι τα χιλιάδες που έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια. Οι ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν γνώση όλων των θανάτων μαχητών ή όλων των νέων στρατολογημένων. Ωστόσο, οι βάσεις δεδομένων αυτές χρησιμοποιούνται από τους ισραηλινούς αξιωματικούς για τον σχεδιασμό του πολέμου.

Ισραηλινοί πολιτικοί και στρατηγοί έχουν εκτιμήσει τον αριθμό των μαχητών που σκοτώθηκαν σε 20.000, ή έχουν ισχυριστεί ότι η αναλογία πολιτών προς μαχητές είναι μόλις 1:1.

Τα υψηλότερα συνολικά νούμερα που αναφέρουν οι ισραηλινοί αξιωματούχοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν πολίτες που έχουν σχέσεις με τη Χαμάς, όπως κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αστυνομικοί, παρόλο που το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη στοχοποίηση ατόμων που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές ενέργειες.

Πιθανότατα περιλαμβάνουν επίσης Παλαιστινίους που δεν έχουν καμία σχέση με τη Χαμάς. Η νότια διοίκηση του Ισραήλ επέτρεψε στους στρατιώτες να αναφέρουν τους νεκρούς στη Γάζα ως απώλειες μαχητών χωρίς ταυτοποίηση ή επαλήθευση.

«Οι άνθρωποι προάγονται στο βαθμό του τρομοκράτη μετά το θάνατό τους», δήλωσε μια πηγή των μυστικών υπηρεσιών . «Αν είχα ακούσει την ταξιαρχία, θα είχα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχαμε σκοτώσει το 200% των μελών της Χαμάς στην περιοχή», πρόσθεσε.

Υπερβολή

Ο Ιτζάκ Μπρικ, στρατηγός εν αποστρατεία, δήλωσε ότι οι εν ενεργεία Ισραηλινοί στρατιώτες γνώριζαν ότι οι πολιτικοί υπερβάλλουν στον αριθμό των θυμάτων της Χαμάς. Ο Μπρικ ήταν σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην αρχή του πολέμου και τώρα είναι ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία σχέση μεταξύ των αριθμών που ανακοινώνονται και της πραγματικής κατάστασης. Είναι απλώς μια μεγάλη μπλόφα», δήλωσε.

Ο Brik διοικούσε τις στρατιωτικές ακαδημίες του Ισραήλ και είπε ότι διατηρούσε επαφή με εν ενεργεία αξιωματικούς. Περιέγραψε μια συνάντησή του με στρατιώτες από μια μονάδα που αναγνώριζε τους Παλαιστινίους που σκοτώθηκαν στη Γάζα, οι οποίοι του είπαν ότι «οι περισσότεροι από αυτούς» ήταν άμαχοι.

Παρόλο που μεγάλο μέρος της Γάζας έχει μετατραπεί σε ερείπια και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, η απόρρητη βάση δεδομένων περιλαμβάνει σχεδόν 40.000 άτομα που ο στρατός θεωρεί μαχητές και εξακολουθούν να είναι ζωντανοί.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων από μέλη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ έδειξαν επίσης ότι οι ισραηλινοί αξιωματούχοι υπερεκτίμησαν τον αριθμό των μαχητών, δήλωσε ο Μοχάμεντ Σεχάδα, Παλαιστίνιος αναλυτής.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου 6.500 άτομα από τις στρατιωτικές και πολιτικές πτέρυγες και των δύο ομάδων είχαν σκοτωθεί, του είπαν κάποια μέλη. «Το Ισραήλ επεκτείνει τα όρια ώστε να μπορεί να ορίσει κάθε άτομο στη Γάζα ως μέλος της Χαμάς», είπε. «Όλα αυτά είναι δολοφονίες για τακτικούς σκοπούς που δεν έχουν καμία σχέση με την εξάλειψη μιας απειλής», επεσήμανε.

Το ποσοστό των αμάχων θυμάτων μεταξύ των νεκρών ενδέχεται να έχει αυξηθεί περαιτέρω από τον Μάιο, όταν το Ισραήλ προσπάθησε να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που τροφοδοτούσαν τους Παλαιστινίους καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους που προσπαθούσαν να προμηθευτούν τρόφιμα από κέντρα διανομής σε στρατιωτικές ζώνες αποκλεισμού.

Τώρα, οι πεινασμένοι επιζώντες, που έχουν ήδη περιοριστεί στο 20% του εδάφους, έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν το βορρά, καθώς το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια χερσαία επιχείρηση που ενδέχεται να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Η κλίμακα των δολοφονιών οφειλόταν εν μέρει στη φύση της σύγκρουσης, δήλωσε η Mary Kaldor, ομότιμη καθηγήτρια στο LSE, διευθύντρια του Προγράμματος Έρευνας Συγκρούσεων και συγγραφέας του New Wars, ενός επιδραστικού βιβλίου για τον πόλεμο στη μεταψυχροπολεμική εποχή.

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δημιουργήθηκε για την προστασία των αμάχων σε συμβατικούς πολέμους, στους οποίους τα κράτη αναπτύσσουν στρατεύματα για να αντιμετωπίσουν το ένα το άλλο στο πεδίο της μάχης. Αυτό εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό το μοντέλο για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το Ισραήλ πολεμά τους μαχητές της Χαμάς σε πυκνοκατοικημένες πόλεις

Στη Γάζα, το Ισραήλ πολεμά τους μαχητές της Χαμάς σε πυκνοκατοικημένες πόλεις και έχει θεσπίσει κανόνες εμπλοκής που επιτρέπουν στις δυνάμεις του να σκοτώνουν μεγάλο αριθμό αμάχων σε επιθέσεις ακόμη και εναντίον μαχητών χαμηλού βαθμού. «Στη Γάζα μιλάμε για μια εκστρατεία στοχευμένων δολοφονιών, και όχι για μάχες, οι οποίες διεξάγονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο άμαχος πληθυσμός», δήλωσε η Kaldor.

Η αναλογία των αμάχων μεταξύ των νεκρών στη Γάζα ήταν πιο συγκρίσιμη με τους πρόσφατους πολέμους στο Σουδάν, την Υεμένη, την Ουγκάντα και τη Συρία, όπου μεγάλο μέρος της βίας είχε στραφεί εναντίον αμάχων, είπε. «Πρόκειται για πολέμους όπου οι ένοπλες ομάδες τείνουν να αποφεύγουν τη μάχη. Δεν θέλουν να πολεμήσουν μεταξύ τους, θέλουν να ελέγχουν το έδαφος και το κάνουν σκοτώνοντας αμάχους».

«Ίσως αυτό ισχύει και για το Ισραήλ, και αυτό είναι ένα μοντέλο πολέμου (στη Γάζα) που έχει ως στόχο την κυριαρχία ενός πληθυσμού και τον έλεγχο της γης. Ίσως ο στόχος ήταν πάντα η αναγκαστική εκτόπιση», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο πόλεμος είναι αυτοάμυνα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που στοίχισαν τη ζωή σε 1.200 άτομα.

Ωστόσο, οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες χρησιμοποιούν τακτικά ρητορική που παραπέμπει σε γενοκτονία. Ο στρατηγός που ηγούνταν της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών όταν ξεκίνησε ο πόλεμος δήλωσε ότι 50 Παλαιστίνιοι πρέπει να πεθάνουν για κάθε άτομο που σκοτώθηκε εκείνη την ημέρα, προσθέτοντας ότι «δεν έχει σημασία τώρα αν είναι παιδιά».

Ο Αχαρόν Χαλίβα, ο οποίος παραιτήθηκε τον Απρίλιο του 2024, δήλωσε ότι οι μαζικές δολοφονίες στη Γάζα ήταν «απαραίτητες» ως «μήνυμα προς τις μελλοντικές γενιές» των Παλαιστινίων, σε ηχογραφήσεις που μεταδόθηκαν από την ισραηλινή τηλεόραση αυτό το μήνα.

Πολλοί Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν καταθέσει ότι όλοι οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζονται ως στόχοι στη Γάζα. Ένας στρατιώτης στη Ράφα φέτος, είπε ότι η μονάδα του είχε δημιουργήσει μια «φανταστική γραμμή» στην άμμο και πυροβολούσε όποιον την περνούσε, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών και μιας γυναίκας. Πυροβολούσαν για να σκοτώσουν, όχι για να προειδοποιήσουν, είπε. «Κανείς δεν στόχευε στα πόδια τους», τόνισε.

Η Νέτα Κρόφορντ, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συνιδρύτρια του προγράμματος «Costs of War», δήλωσε ότι οι τακτικές του Ισραήλ σηματοδοτούν μια «ανησυχητική» εγκατάλειψη των πρακτικών που είχαν αναπτυχθεί επί δεκαετίες για την προστασία των αμάχων.

Στη δεκαετία του 1970, η δημόσια αποστροφή για τις αμερικανικές σφαγές στο Βιετνάμ ανάγκασε τους δυτικούς στρατούς να αλλάξουν τον τρόπο που πολεμούσαν. Οι νέες πολιτικές εφαρμόστηκαν ατελώς, αλλά αντανακλούσαν μια έμφαση στον περιορισμό των ζημιών στους αμάχους, η οποία δεν φαίνεται πλέον να αποτελεί μέρος των στρατιωτικών υπολογισμών του Ισραήλ, είπε.

«Λένε ότι χρησιμοποιούν τις ίδιες διαδικασίες για την εκτίμηση και τον περιορισμό των απωλειών αμάχων με κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αν κοιτάξετε αυτά τα ποσοστά απωλειών και τις πρακτικές τους με τους βομβαρδισμούς και την καταστροφή των υποδομών των αμάχων, είναι σαφές ότι δεν είναι έτσι», επισημαίνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.