Τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν απέναντι στην Ουκρανία αποκαλύπτει το διεθνές πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται πηγή μέσα από το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί τα εξής:

1)Παράδοση του Ντονμπάς (εννοεί τα εδάφη που δεν έχει κατακτήσει ακόμη στο πεδίο των μαχών)

2)Να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ

3)Να μην μεταφερθούν δυτικά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας.

Εφόσον ικανοποοιηθούν τα παραπάνω αιτήματα, η Μόσχα είναι διατεθειμένη να «παγώσει» τις γραμμές του μετώπου στη Ζαπορίζια και στη Χερσώνα, δηλαδή να μην προχωρήσει στην κατάκτηση άλλων εδαφών στις περιοχές αυτές.

Η ίδια πηγή από το Κρεμλίνο ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι σε περίπτωση αρνητικής απάντησης του Κιέβου, η Ρωσία θα συνεχίσει και θα εντείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα.

Τι σημαίνουν οι απαιτήσεις της Μόσχας; Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραιτηθεί από όλη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ και να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα έξω από τη χώρα.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή για την πρώτη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια. Κατά την τρίωτη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες κεκλεισμένων των θυρών, συζητήθηκαν οι όροι για έναν πιθανό συμβιβασμό για την Ουκρανία.

Μιλώντας δίπλα στον Τραμπ, ο Πούτιν δήλωσε ότι η συνάντηση ελπίζει ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες.

Στην ουσία, σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έχει κάνει συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε διατυπώσει τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - που αποτελούν το Ντονμπάς - καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στον νότο. Το Κίεβο είχε απορρίψει αυτούς τους όρους.

Στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στην απαίτησή του η Ουκρανία να αποσυρθεί πλήρως από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, σύμφωνα με τις τρεις πηγές. Σε αντάλλαγμα, ωστόσο, η Μόσχα θα σταματήσει τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιεπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας για ανταλλαγή εδαφών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο Πούτιν εμμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να λάβει μια νομική δέσμευση την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία, ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά. Επίσης, ο Πούτιν απαιτεί περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό και μια συμφωνία ότι κανένα δυτικό στρατεύματα δεν θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής δύναμης.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της αποχώρησης από τα διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη ως μέρος μιας συμφωνίας και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς χρησιμεύει ως φρούριο που εμποδίζει την ρωσική προέλαση βαθύτερα στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι ένας στρατηγικός στόχος που κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της χώρας και ένας στόχος που το Κίεβο θεωρεί ως την πιο αξιόπιστη εγγύηση ασφαλείας του. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν εναπόκειται στη Ρωσία να αποφασίσει για την ένταξη στη συμμαχία.



Πηγή: skai.gr

