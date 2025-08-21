Η Τουρκία προτίθεται να απαγορεύσει την κυκλοφορία πλοίων προς το Ισραήλ συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων που προορίζονται για την Παλαιστινιακή Αρχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Globes.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το μέτρο, που έρχεται περισσότερο από ένα χρόνο μετά την επιβολή από την Άγκυρα εμπορικού εμπάργκο ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως στο Ισραήλ λόγω του πολέμου του στη Γάζα εναντίον της Χαμάς, θα απαγορεύει κάθε άμεση ναυτιλιακή κίνηση από την Τουρκία προς το Ισραήλ και θα εμποδίζει τα πλοία με τουρκική σημαία να αγκυροβολήσουν στο Ισραήλ.

Το Globes προσθέτει ότι τα εμπορικά πλοία θα υποχρεούνται να προσκομίζουν έγγραφα που να αποδεικνύουν εάν πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις στο Ισραήλ. Αν και τα πλοία με «ισραηλινές συνδέσεις» θα μπορούν να γίνονται δεκτά υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα φορτία τους δεν θα μπορούν να διακινούνται στην Τουρκία.

Στην πράξη, δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα μεταφοράς φορτίων που σχετίζεται με το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματοκιβωτίων, εμποδίζοντας έτσι αποτελεσματικά τη ροή εμπορευμάτων προς την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία εξαρτάται από τα ισραηλινά λιμάνια. Η κίνηση αυτή εγείρει επίσης αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της Τουρκίας να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, η οποία εισέρχεται κυρίως μέσω του Ασντόντ.

Σε μεταγενέστερη έκθεση, το Reuters παρουσιάζει μια πιο περιορισμένη εικόνα των αναφερόμενων περιορισμών.

Σύμφωνα με δύο πηγές του ναυτιλιακού κλάδου που επικαλείται το Reuters, οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει να απαιτούν ανεπίσημα από τους ναυτιλιακούς πράκτορες να υποβάλλουν εγγυητικές επιστολές στις οποίες να δηλώνεται ότι τα πλοία δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικό ή επικίνδυνο φορτίο με προορισμό τη χώρα.

Οι οδηγίες, που σύμφωνα με πληροφορίες δόθηκαν προφορικά από το γραφείο του λιμενάρχη και φέρεται να ισχύουν σε ολόκληρη την Τουρκία, δεν έχουν εκδοθεί σε κανένα επίσημο μέσο.

Μια πηγή πρόσθεσε ότι οι επιστολές πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και οι χειριστές των πλοίων δεν έχουν δεσμούς με το Ισραήλ και ότι δεν μεταφέρονται απαγορευμένα φορτία, όπως εκρηκτικά, ραδιενεργά υλικά ή στρατιωτικός εξοπλισμός.

Το τουρκικό υπουργείο μεταφορών δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

