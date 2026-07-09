Η νέα στρατηγική της Λεπέν για το 2027: Ο Μπαρντελά στο πλευρό της σε κάθε βήμα

Ο Ζορντάν Μπαρντελά μπορεί να μην είναι ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού για την προεδρία της Γαλλίας, όμως όλα δείχνουν ότι θα συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία σαν να ήταν.

Η πρώτη προεκλογική στάση της Μαρίν Λεπέν στη δυτική Γαλλία, την Τετάρτη, αποκάλυψε τη βασική στρατηγική της για την προσέγγιση ψηφοφόρων που παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στην ακροδεξιά: να έχει συνεχώς στο πλευρό της τον 30χρονο πρόεδρο του κόμματος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάλυσή του το POLITICO.

Η εκτίμηση της Λεπέν είναι ότι η νεανική απήχηση του Μπαρντελά, οι επικοινωνιακές του δεξιότητες και η ικανότητά του να προσεγγίζει τον επιχειρηματικό κόσμο μπορούν να διευρύνουν την επιρροή του Εθνικού Συναγερμού και να αντισταθμίσουν τις δικές της αδυναμίες.

Έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες να φτάσει στο Μέγαρο των Ηλυσίων, η Λεπέν καλείται να πείσει ότι αυτή τη φορά διαθέτει μια διαφορετική πρόταση και μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα της.

Το να διατηρεί τον Μπαρντελά τόσο κοντά της θα μπορούσε να αποδειχθεί είτε μια ιδιοφυής πολιτική κίνηση είτε ένα σημάδι ότι δυσκολεύεται να ανανεώσει μόνη της το πολιτικό της αφήγημα.

Οι κοινές εμφανίσεις μετά τη δικαστική απόφαση

Ο Μπαρντελά δεν έχει απομακρυνθεί σχεδόν καθόλου από το πλευρό της Λεπέν από τότε που το Εφετείο επικύρωσε, την Τρίτη, την καταδίκη της για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιβάλλοντάς της ποινή κατ' οίκον περιορισμού ενός έτους. Ωστόσο, το δικαστήριο ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση που της στερούσε το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές, επιτρέποντάς της τελικά να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Την Τετάρτη, η Λεπέν και ο Μπαρντελά επισκέφθηκαν τη μεσαίου μεγέθους πόλη Λα Φλες, όπου χαιρέτησαν πολίτες, έβγαλαν φωτογραφίες και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την κοινή τους προεκλογική πορεία. Η Λεπέν εμφανίστηκε χαμογελαστή και απάντησε στη συντριπτική πλειονότητα των ερωτήσεων, ενώ ο Μπαρντελά, πιο συγκρατημένος, έδειχνε να προσαρμόζεται στον νέο, ιδιαίτερα προβεβλημένο ρόλο του.

Παρόμοιες εικόνες είχαν καταγραφεί και μία ημέρα νωρίτερα.

Καθώς η Λεπέν μετέβαινε από τα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Συναγερμού στα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού TF1, ο μοναδικός συνεπιβάτης της, εκτός από τον οδηγό, ήταν ο Μπαρντελά.

Μετά τη συνέντευξη υψηλής τηλεθέασης, κατά την οποία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να διεκδικήσει την προεδρία και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της δικαστικής απόφασης, ο Μπαρντελά επέστρεψε μαζί της στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, χωρίς να προβεί σε καμία δημόσια δήλωση.

Ένα «δίδυμο νικητών»

Εδώ και μήνες, η Λεπέν και ο Μπαρντελά παρουσιάζονται ως ένα πολιτικό δίδυμο: εκείνη ως υποψήφια για την προεδρία και εκείνος ως ο άνθρωπος που προορίζεται να αναλάβει την πρωθυπουργία σε περίπτωση εκλογικής νίκης.

Στη συνέντευξή της στο TF1, η 57χρονη πολιτικός χαρακτήρισε το δίδυμο «ένα νικητήριο εισιτήριο», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δύο πρόσωπα που συνεργάζονται άψογα, έχουν κοινές πεποιθήσεις και αλληλοσυμπληρώνονται.

Η ιδέα αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί γαλλική πολιτική παράδοση. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι υποψήφιοι πρόεδρος και αντιπρόεδρος παρουσιάζονται ως κοινό ψηφοδέλτιο, στη Γαλλία η προεδρία αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πολιτικά αξιώματα στον κόσμο, συγκεντρώνοντας εκτεταμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες και τον βασικό έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής.

Ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Φιλίπ Μπαλάρ, υπερασπίστηκε αυτή τη λογική, λέγοντας:

«Η έννοια του "εισιτηρίου" είναι πιο οικεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θεωρώ ότι είναι μια καλή ιδέα. Οι πολίτες γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιος θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός. Είναι πιο υγιές για τη δημοκρατία.»

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι οι δύο ρόλοι δεν είναι ισότιμοι.

«Αν η Μαρίν Λεπέν κερδίσει τις εκλογές, δεν θα έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες. Εκείνη θα έχει τη συνολική πολιτική ευθύνη, ενώ εκείνος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος.»

Το στοίχημα της συνεργασίας

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Εθνικού Συναγερμού, ιδιαίτερα από τον χώρο της παραδοσιακής δεξιάς, φοβούνταν ότι σε περίπτωση αποκλεισμού της Λεπέν από τις εκλογές, μια υποψηφιότητα του Μπαρντελά θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τη δική τους εκλογική επιρροή.

Ωστόσο, εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο μοντέλο του «διδύμου» Λεπέν – Μπαρντελά.

«Στη Γαλλία δεν ψηφίζουμε πολιτικά "εισιτήρια". Δεν είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες», σχολίασε σύμβουλος των Les Républicains, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Όπως είπε, πρόκειται για ένα πολιτικό στοίχημα.

«Είναι σωστό να τον έχει δίπλα της, αλλά θα πρέπει να του αφήσει και χώρο να αναπτυχθεί πολιτικά. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό ταιριάζει στον χαρακτήρα της.»

Μια υπολογισμένη συνεργασία

Τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά.

Η Λεπέν θα μπορούσε να είχε αποστασιοποιηθεί από τον Μπαρντελά μετά τις εβδομάδες έντονης φημολογίας ότι εκείνος θα ήταν τελικά ο υποψήφιος του κόμματος, καθώς πολλοί θεωρούσαν πιθανό να μην καταφέρει η ίδια να είναι υποψήφια εξαιτίας της δικαστικής υπόθεσης. Παράλληλα, είχαν αρχίσει να διαφαίνονται σημάδια ότι ο Μπαρντελά διαμόρφωνε τη δική του πολιτική ταυτότητα στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο πολιτικός επιστήμονας του Sciences Po, Μπρουνό Κοτρέ, εκτιμά ότι η επιλογή αυτή έχει σαφή στρατηγική λογική.

«Θεωρητικά, αυτό το πολιτικό "κάστινγκ" έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, έναν έμπειρο και έναν νεότερο πολιτικό. Εκείνη διαθέτει μακρά κομματική διαδρομή, ενώ εκείνος έκανε μια εντυπωσιακά γρήγορη άνοδο. Από επικοινωνιακής άποψης, αυτό δημιουργεί πολλές δυνατότητες και επιτρέπει να απευθύνονται σε διαφορετικά εκλογικά ακροατήρια.»

Ο ίδιος, ωστόσο, προειδοποιεί ότι η στρατηγική αυτή μπορεί να λειτουργήσει μόνο εφόσον οι πολιτικές διαφορές των δύο δεν γίνουν εμφανείς.

«Αν οι θέσεις τους αποδειχθούν αντιφατικές, οι αντίπαλοί τους θα το εκμεταλλευτούν.»

Η ευρωβουλευτής του κόμματος Horizons, Ναταλί Λουαζό, η οποία στηρίζει την υποψηφιότητα του Εντουάρ Φιλίπ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Αν διαπιστώσουμε ότι λένε διαφορετικά πράγματα, θα το αναδείξουμε.»

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά το συνταξιοδοτικό. Η Λεπέν επιμένει ότι θα καταργήσει τη μεταρρύθμιση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Μπαρντελά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, ώστε να προσελκύσει μετριοπαθείς δεξιούς ψηφοφόρους.

Ο δεύτερος ρόλος του Μπαρντελά

Ο Μπαρντελά διαδραματίζει ακόμη έναν κρίσιμο ρόλο στην προεκλογική στρατηγική της Λεπέν: συμβάλλει στην εξομάλυνση της δημόσιας εικόνας της σε μια περίοδο κατά την οποία οι δικαστικές εξελίξεις απειλούν να κυριαρχήσουν στην πολιτική ατζέντα.

Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη και έχει επιλέξει μια ιδιαίτερα επιθετική πολιτική ρητορική, που αρκετοί αναλυτές συγκρίνουν με εκείνη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η παρουσία του Μπαρντελά προσδίδει μια πιο μετριοπαθή και θεσμική εικόνα στο κόμμα.

Η μέχρι σήμερα αψεγάδιαστη δημόσια εικόνα του θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα, αν και δεν είναι βέβαιο ότι αρκεί για να επισκιάσει τις δικαστικές περιπέτειες της Λεπέν.

Η προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο σημαίνει ότι θα διεξαγάγει ολόκληρη την προεκλογική της εκστρατεία ενώ θα εκκρεμεί η τελική δικαστική απόφαση. Την ίδια στιγμή, και ο Μπαρντελά αντιμετωπίζει δικές του νομικές εκκρεμότητες.

Οι στενοί συνεργάτες της Λεπέν επιχειρούν να μετατρέψουν την καταδίκη της σε αφήγημα πολιτικής ανθεκτικότητας. Ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Σεμπαστιάν Σενού, τη συνέκρινε με τον ήρωα του «Κόμη Μόντε Κρίστο» του Αλέξανδρου Δουμά.

«Αναστήθηκε εκατό φορές, απελευθερώθηκε εκατό φορές και δραπέτευσε εκατό φορές», δήλωσε χαρακτηριστικά στο France Inter.

Οι δημοσκοπήσεις και οι επιφυλάξεις

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις φαίνεται να ενισχύουν την αισιοδοξία του στρατοπέδου της Λεπέν. Έρευνα της Ifop, που πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, δείχνει ότι προκρίνεται άνετα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών και ότι θα μπορούσε να επικρατήσει του Εντουάρ Φιλίπ συγκεντρώνοντας το 54% των ψήφων.

Οι αντίπαλοί της, ωστόσο, θεωρούν ότι αυτή η δυναμική δύσκολα θα ξεπεράσει τον παραδοσιακό πυρήνα των ψηφοφόρων της.

Σύμφωνα με συντηρητικό σύμβουλο που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, η Λεπέν εξακολουθεί να δυσκολεύεται να προσελκύσει τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους της δεξιάς, οι οποίοι εξακολουθούν να συνδέουν το όνομά της με τον πατέρα της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, και τις ακραίες θέσεις του για το Ολοκαύτωμα.

«Ο Μπαρντελά έφερε μια νέα πνοή στο κόμμα. Όμως πολλοί δεν πρόκειται να ψηφίσουν το όνομα "Λεπέν". Την έχουν ήδη δοκιμάσει», σημειώνει.

Η πραγματοποίηση μιας προεκλογικής εκστρατείας υπό τη σκιά μιας καταδίκης για υπεξαίρεση ενδέχεται να αποτελέσει έναν ακόμη παράγοντα που θα αποτρέψει μέρος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων από το να στραφούν προς τον Εθνικό Συναγερμό.



Πηγή: skai.gr

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