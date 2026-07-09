Αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ, ενδεχομένως και να φέρουν οι αποφάσεις που έλαβε σήμερα Πέμπτη η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Συγκριμένα, όπως κάνει γνωστό, ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα για την αγωνιστική περίοδο του 2025-26 όπως και επίσης τις άδειες που είχε χορηγήσει στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή για την άδεια της απόκτησης του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ.

Τέλος, αποφάσισε και την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ως κρίνοντας τον ένοχο ως ένα πρόσωπο που σχετίζεται και συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά την απόφαση της.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΑ:



1. Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,

1) για ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 κατ΄άρθρο 77Α παρ.παρ.3 εδ. τελ. και 7, σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,

2) για ανάκληση των από 10.07.2020 αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, κατ΄άρθρο 69 παρ.1 εδ.δ΄ σε συνδυασμό με άρθρα 69Α παρ.3 και 77Α παρ.9 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,

3) για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α’, 9 και 10, σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (μη υποβολή στην Ε.Ε.Α. υπεύθυνης δήλωσης και Ποινικού Μητρώου του Ευαγγέλου Λιόλιου, με την άτυπη και με ανοχή της Διοίκησης ανάθεσης σ΄αυτόν, διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΚΑΕ με έργα που σχετίζονται με τη διοίκηση αυτής).



1.1.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ το χορηγηθέν πιστοποιητικό αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.



1.2.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ τις από 10.07.2020 αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.



1.3.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ πρόστιμο 15.000 ευρώ κατά πλειοψηφία.



2. Κλήση σε ακρόαση στον Ευάγγελο Λιόλιο για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α΄, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ.3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ, με την ανοχή της Διοίκησης, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του αθλητικού Νόμου). ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ πρόστιμο 50.000 ευρώ κατά πλειοψηφία.

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