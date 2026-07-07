Λεπέν: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της μετά την απόφαση του Εφετείου που επικύρωσε την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε τη διάρκεια της στέρησης των πολιτικών της δικαιωμάτων.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, η Λεπέν ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία της Γαλλίας.

Η απόφαση του Εφετείου που εκδόθηκε την Τρίτη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027, καθώς η περίοδος στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι λήγει πριν από την προεδρική αναμέτρηση.

«Απόψε είμαι υποψήφια για την προεδρία της Δημοκρατίας», δήλωσε η επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Η Λεπέν, η οποία έχει διεκδικήσει ανεπιτυχώς την προεδρία τρεις φορές τα τελευταία 15 χρόνια, ποντάρει στο ότι οι ψηφοφόροι θα παραβλέψουν την καταδίκη της. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Εθνική Συσπείρωση προηγείται ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου Απριλίου.

Το προηγούμενο διάστημα είχε δηλώσει ότι δεν θα ήταν υποψήφια εάν υποχρεωνόταν να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι κατά την προεκλογική περίοδο, καθώς κάτι τέτοιο θα δυσχέραινε την εκστρατεία της και θα έπληττε την αξιοπιστία της.

Το κόμμα της είχε ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος ο 30χρονος προστατευόμενός της και πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά.

Ωστόσο, η Λεπέν δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de Cassation), το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Όπως υποστήριξε, έως ότου εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου δεν θα χρειαστεί να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι κατά την προεκλογική εκστρατεία, παρότι το Εφετείο αποφάσισε να εκτίσει έναν χρόνο της ποινής της υπό ηλεκτρονική επιτήρηση.

Μειώθηκε η περίοδος στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων

Με την απόφαση του Εφετείου, η Λεπέν στερείται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε δημόσιο αξίωμα για 45 μήνες αντί για 60, ενώ οι 30 μήνες είναι με αναστολή. Επειδή η ποινή άρχισε να μετρά από την πρωτόδικη απόφαση του 2025, έχει ήδη εκτίσει την υποχρεωτική περίοδο αποκλεισμού των 15 μηνών, γεγονός που της επιτρέπει να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι, παρότι επικύρωσε την ενοχή της, έλαβε υπόψη και «την ελευθερία επιλογής των ψηφοφόρων, που αποτελεί προϋπόθεση για την έκφραση της δημοκρατικής βούλησης».

Παράλληλα, μείωσε και την ποινή φυλάκισής της σε τρία χρόνια, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή και το ένα με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, αντί για δύο χρόνια υπό ηλεκτρονική επιτήρηση που προέβλεπε η πρωτόδικη απόφαση.



Πηγή: skai.gr

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