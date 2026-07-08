Στην κόψη του ξυραφιού και πάλι η Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ χτύπησαν το Ιράν, απαντά η Τεχεράνη

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν, επαναλαμβάνοντας τις εχθροπραξίες, παρά την προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες.

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι οι τελευταίες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ.

Ο ιρανικός στρατός δηλώνει ότι ανταπέδωσε τα πλήγματα, στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ την Τετάρτη με πυραύλους και drones.

Η τελευταία ανταλλαγή πυρών, η οποία δοκιμάζει την εύθραυστη εκεχειρία, είναι η σφοδρότερη από τα τέλη του περασμένου μήνα και σημειώνεται ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντάται με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.



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