Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αστυνομία της Ιαπωνίας συνέλαβε μια 49χρονη γυναίκα κοντά στο Τόκιο με την υποψία ότι έραψε τα χείλη της συγκατοίκου της.

Το θύμα, 42 ετών, κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι στην πόλη Κόγκα και ζήτησε βοήθεια σε γειτονικό κατάστημα, κρατώντας ένα χαρτί με τη λέξη "Βοήθεια".

Η σύλληψη έγινε από την αστυνομία της διοικητικής περιφέρειας Ιμπαράκι, στην οποία ανήκει η πόλη Κόγκα, με την υποψία της επίθεσης κατά της 49χρονης Μασάι Σακουράι.

Η αστυνομία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε κοντά στο Τόκιο μια γυναίκα με την υποψία ότι είχε ράψει τα χείλια της συγκατοίκου της.

Το θύμα, μια γυναίκα 42 ετών, διέφυγε από το σπίτι που βρίσκεται στην πόλη Κόγκα και κατέφυγε σε γειτονικό κατάστημα, κρατώντας ένα χαρτί στο οποίο είχε γράψει «Βοήθεια», δήλωσε αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αστυνομία της διοικητικής περιφέρειας Ιμπαράκι, όπου βρίσκεται η Κόγκα, στη συνέχεια συνέλαβε τη Μασάι Σακουράι, 49 ετών, με την «υποψία της επίθεσης», διευκρίνισε εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας.

Η Σακουράι ζούσε με το θύμα την περίοδο που συνέβη το καταγγελλόμενο περιστατικό, στις 29 Ιουνίου, όταν έραψε «με βελόνα και κλωστή τα χείλια» της συγκατοίκου της, δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η γυναίκα συνελήφθη τη Δευτέρα.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό καθώς και τις μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι και τρίτο πρόσωπο ζούσε στο σπίτι, σύμφωνα με τον αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας.

Η ύποπτη «εξοργίστηκε ύστερα από διαφωνία και μου έραψε τα χείλια», είχε δηλώσει στους αστυνομικούς η γυναίκα που τραυματίστηκε, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.