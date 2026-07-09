Ετοιμότητα στο Ισραήλ για το σενάριο ιρανικής επίθεσης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Κλίμα αυτοσυγκράτησης αλλά και ύψιστης ετοιμότητας επικρατεί στο Ισραήλ εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, η πολεμική αεροπορία και η αεράμυνα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για ενδεχόμενη εμπλοκή σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν.

Το μέλλον των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει αβέβαιο, ενώ η τήρηση της εκεχειρίας δεν θεωρείται δεδομένη.

Κλίμα αυτοσυγκράτησης στο Ισραήλ, ωστόσο δεν αποκλείεται η εμπλοκή του IDF σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ. Αβέβαιο το μέλλον για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Κλίμα αυτοσυγκράτησης αλλά και ετοιμότητας επικρατεί στο Ισραήλ, ενόσω οξύνεται ολοένα και περισσότερο το πολεμικό μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο. Αβέβαιο παραμένει εάν θα διατηρηθεί η εκεχειρία και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Πηγή: Deutsche Welle

Με αυτοσυγκράτηση αλλά και με έντονο ενδιαφέρον το Ισραήλ παρακολουθεί την ανάφλεξη στο μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, με τις ένοπλες δυνάμεις, την πολεμική αεροπορία και την αεράμυνα της χώρας να παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας, όπως μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση.Καλά πληροφορημένες στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στα τοπικά κρατικά μέσα ότι θεωρείται εξαιρετικά πιθανό το σενάριο να ακολουθήσουν «μερικές μέρες» πολεμικής έντασης στον Περσικό Κόλπο. Τονίζουν, ωστόσο, ότι ο IDF θα εμπλακεί στο πολεμικό σκηνικό μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το Ιράν αποφασίσει να επιτεθεί και κατά του Ισραήλ. Αυτός, άλλωστε, είναι ο λόγος που, μέχρι στιγμής, δεν έχουν επιβληθεί έκτακτα μέτρα πολιτικής προστασίας, διευκρινίζουν σήμερα το πρωί οι ίδιες πηγές, μιλώντας στο στρατιωτικό ραδιόφωνο.Ωστόσο, παρά το γενικότερο κλίμα αυτοσυγκράτησης και αναμονής που σημειώνεται στο Ισραήλ κατά τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα, τα κρατικά μέσα τονίζουν ότι παρατηρείται μεγάλος αριθμός αμερικανικών αεροπλάνων εναέριου ανεφοδιασμού να επιστρέφει στα ισραηλινά αεροδρόμια, καθώς και σε άλλα σημεία της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για μία σαφή ένδειξη πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω αύξηση της πολεμικής έντασης, κατ’ αρχήν στον Περσικό Κόλπο, χωρίς, όμως, να αποκλείεται γενίκευση της κατάστασης κατά το προσεχές διάστημα.Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεωνΑπό την άλλη, οι πρόσφατες, εν πολλοίς, διφορούμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί της διατήρησης ή μη του πλαισίου εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει ένα ομιχλώδες τοπίο όσον αφορά τη συνέχιση ή μη των έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με διαμεσολαβήτριες χώρες το Κατάρ και το Πακιστάν. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, οι διαπραγματεύσεις αναμενόταν να συνεχισ τούν λίγες ημέρες μετά τη σημερινή τελετή ταφής της σορού του τέως ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλί Χαμενεΐ, στη γενέτειρά του, Μάσχαντ, που πραγματοποιείται σήμερα.

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