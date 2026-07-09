Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας αρνήθηκε σήμερα ότι το Κίεβο εμπλέκεται στη δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 και πρότεινε τη σύσταση κοινής ερευνητικής ομάδας με τη Γερμανία.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας κατηγόρησε την προηγούμενη εβδομάδα τις ουκρανικές αρχές ότι διέταξαν τη διενέργεια δολιοφθοράς στους αγωγούς μεταφοράς αερίου Nord Stream 1 και 2 λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος ενός υπόπτου.

Σήμερα το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι, με βάση τις μέχρι τώρα έρευνες, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η Ουκρανία, επίσημοι θεσμοί της ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος της εμπλέκεται στις εκρήξεις που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022 στη Βαλτική Θάλασσα ή εξέδωσαν σχετικές εντολές εκ μέρος του Κιέβου.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα» για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και συνεχίζεται «η συγκέντρωση και η εξέταση των απαραίτητων στοιχείων».

Η Ουκρανία θα επιδιώξει τη σύσταση κοινής ερευνητικής ομάδας με τις γερμανικές αρχές προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με αυτές, τόνισε το γραφείο του εισαγγελέα.

Την προηγούμενη εβδομάδα η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος του Σέρχιι Κ, ενός πρώην αξιωματικού του ουκρανικού στρατού για συνέργεια στη διάπραξη εγκλήματος πολέμου σε σχέση με τις εκρήξεις στους αγωγούς. Επιπλέον, η εισαγγελία τον κατηγόρησε ότι ενήργησε εκ μέρους μη προσδιορισμένων ουκρανικών κρατικών οντοτήτων.

Ο Σέρχιι Κ., που συνελήφθη στην Ιταλία τον Αύγουστο και μεταφέρθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβριο, αρνείται τις κατηγορίες.

Οι Γερμανοί εισαγγελείς εκτιμούν ότι ο Σέρχιι Κ, εν ενεργεία αξιωματικός του στρατού της Ουκρανίας το 2022, συνεργάστηκε με άλλο στρατιωτικό προσωπικό για να σχεδιάσει και να φέρει σε πέρας τις επιθέσεις εναντίον των αγωγών με στόχο να διαταράξει τις παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου και να περιορίσει τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας.

Από τις εκρήξεις υπέστησαν ζημιές οι αγωγοί Nord Stream 1 – μέσω του οποίου η Ρωσία εξήγαγε αέριο στην Ευρώπη—και Nord Stream 2 –ο οποίος δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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