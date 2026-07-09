Ινδία: Ξεκίνησε η διάνοιξη γιγαντιαίας δίδυμης σήραγγας 12 χλμ. κάτω από εθνικό πάρκο

Η Ινδία προχωρά στην υλοποίηση ενός από τα πιο φιλόδοξα έργα υποδομής στην ιστορία της, κατασκευάζοντας μια γιγαντιαία δίδυμη οδική σήραγγα μήκους σχεδόν 12 χιλιομέτρων κάτω από το Εθνικό Πάρκο Sanjay Gandhi, στη μητροπολιτική περιοχή της Βομβάης.

Το έργο φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις εκατομμυρίων κατοίκων, μειώνοντας δραστικά τόσο τις αποστάσεις όσο και τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ των περιοχών Thane και Borivali.

Με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 166 δισ. ρουπίες (περίπου 1,9 δισ. δολάρια), η δίδυμη σήραγγα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οδικές επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα στην Ασία.

Το έργο αναπτύσσεται από τη Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) και προβλέπεται να αποτελέσει έναν νέο υπόγειο αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας.



Έξι γιγαντιαίοι «μετροπόντικες» στη μάχη της διάνοιξης

Η διάνοιξη των σηράγγων πραγματοποιείται με τη βοήθεια έξι υπερσύγχρονων Tunnel Boring Machines (TBMs), των γνωστών «μετροπόντικων», που θα εργαστούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία του έργου καθώς προχωρούν οι φάσεις κατασκευής.

Οι πρώτοι δύο TBMs, που έχουν ήδη παρουσιαστεί, ονομάζονται "Nayak" και "Arjuna". Πρόκειται για μηχανήματα διαμέτρου περίπου 13,3 μέτρων, ειδικά σχεδιασμένα για τη διάνοιξη σε σκληρό βασαλτικό πέτρωμα, το οποίο χαρακτηρίζει το υπέδαφος της περιοχής της Βομβάης. Κάθε μηχάνημα ζυγίζει χιλιάδες τόνους και μπορεί να προχωρά αρκετά μέτρα κάθε ημέρα, τοποθετώντας ταυτόχρονα τα προκατασκευασμένα τμήματα επένδυσης της σήραγγας.

Κάτω από ένα από τα σημαντικότερα αστικά εθνικά πάρκα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του έργου είναι ότι η χάραξη περνά κάτω από το Εθνικό Πάρκο Sanjay Gandhi, μία από τις μεγαλύτερες προστατευόμενες δασικές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα σε μεγαλούπολη παγκοσμίως.

Το πάρκο εκτείνεται σε περισσότερα από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και φιλοξενεί εκατοντάδες είδη φυτών και ζώων, μεταξύ των οποίων λεοπαρδάλεις, ελάφια, πίθηκοι, ερπετά και περισσότερα από 250 είδη πουλιών.

Η σήραγγα θα κατασκευαστεί σε μεγάλο βάθος, περίπου 23 έως 60 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα και να αποφευχθούν εκτεταμένες παρεμβάσεις στο προστατευόμενο δάσος.

Ταχύτερες μετακινήσεις για εκατομμύρια κατοίκους

Σήμερα η διαδρομή μεταξύ Thane και Borivali μπορεί να διαρκέσει από μία έως και μιάμιση ώρα, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής, καθώς η κυκλοφορία στη Ghodbunder Road είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η απόσταση θα μειωθεί κατά περίπου 12 χιλιόμετρα, ενώ ο χρόνος μετακίνησης αναμένεται να περιοριστεί στα 15-20 λεπτά, εξοικονομώντας σχεδόν μία ώρα καθημερινά για χιλιάδες οδηγούς.

Κάθε σήραγγα θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ενώ ανά 300 μέτρα θα υπάρχουν υπόγειες διασυνδέσεις μεταξύ των δύο σηράγγων για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα προβλέπονται προηγμένα συστήματα εξαερισμού, φωτισμού, πυρασφάλειας και παρακολούθησης της κυκλοφορίας.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν ανησυχίες

Παρά τα αναμενόμενα συγκοινωνιακά οφέλη, το έργο δεν έχει μείνει χωρίς αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η διάνοιξη κάτω από το προστατευόμενο πάρκο ενδέχεται να επηρεάσει τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα, τη γεωλογία της περιοχής και τη βιοποικιλότητα, ενώ έχουν εκφραστεί προβληματισμοί για τις επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη που ζουν στο πάρκο.

Μελέτες που δημοσιεύθηκαν τα προηγούμενα χρόνια κατέγραψαν την παρουσία δεκάδων ευαίσθητων ειδών κατά μήκος της χάραξης, γεγονός που οδήγησε σε μακρές διαδικασίες περιβαλλοντικών εγκρίσεων πριν δοθεί το τελικό «πράσινο φως» για την έναρξη των εργασιών.

Ένα έργο-ορόσημο για τις υποδομές της Ινδίας

Οι ινδικές αρχές χαρακτηρίζουν τη δίδυμη σήραγγα ως έργο στρατηγικής σημασίας για τη Βομβάη, καθώς αναμένεται να αποσυμφορήσει ένα από τα πλέον επιβαρυμένα οδικά δίκτυα της χώρας, να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη σύνδεση των δυτικών και ανατολικών προαστίων της μεγαλούπολης.

Οι εργασίες βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τους πρώτους γιγαντιαίους «μετροπόντικες» να έχουν ήδη ξεκινήσει τη διάνοιξη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της MMRDA, όσο προχωρά η κατασκευή θα αναπτυχθούν συνολικά έξι μηχανήματα διάνοιξης, ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση ενός έργου που θεωρείται ορόσημο για τις σύγχρονες υποδομές της Ινδίας.



Πηγή: skai.gr

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