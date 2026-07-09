Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές στις 28 Νοεμβρίου

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς όρισε την 28η Νοεμβρίου ως ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Αν οι εκλογές διεξαχθούν, θα είναι οι πρώτες στα παλαιστινιακά εδάφη έπειτα από δύο δεκαετίες.

«Το προεδρικό διάταγμα καλεί τον παλαιστινιακό λαό στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας να λάβει μέρος σε ελεύθερες και άμεσες βουλευτικές εκλογές για την εκλογή μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου την καθορισμένη ημερομηνία», τόνισε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Wafa, επικαλούμενο το διάταγμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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