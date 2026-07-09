Στη δεύτερη ημέρα των νέων αμερικανικών επιθέσεων στην Τεχεράνη, οι ΗΠΑ έπληξαν μια στρατηγικής σημασίας σιδηροδρομική γέφυρα στο βόρειο Ιράν που το συνδέει με την Κίνα και τη Ρωσία, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars την Πέμπτη.

Η επίθεση με πυραύλους κρουζ στόχευσε τη σιδηροδρομική γέφυρα Ογκτάι Χαν στη βορειοανατολική επαρχία Γκολεστάν το πρωί της Πέμπτης, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Το πρακτορείο περιέγραψε τη γέφυρα ως στρατηγικό σημείο στον σιδηροδρομικό διάδρομο που συνδέει την Κίνα, το Τουρκμενιστάν και το Ιράν.

Το Ιράν ανέστειλε τις επιβατικές γραμμές μεταξύ Τεχεράνης και της βορειοανατολικής πόλης Μασάντ μετά από αυτό που τοπικές πηγές περιέγραψαν ως αμερικανοϊσραηλινή επίθεση σε ένα τμήμα της γραμμής.

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Οι κρατικοί σιδηρόδρομοι του Ιράν ανέφεραν ότι συνεργεία επισκευής στάλθηκαν στο σημείο και ότι οι επιβάτες που είχαν αποκλειστεί θα μεταφερθούν οδικώς στη Μασάντ.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πρόσθετα πλήγματα στο Ιράν για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ κατέληξαν στις 17 Ιουνίου σε μια συμφωνία-πλαίσιο, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, με στόχο τον τερματισμό της στρατιωτικής τους σύγκρουσης και την προετοιμασία του δρόμου για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία.

Ωστόσο, την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία είχε «τελειώσει», λόγω ιρανικών επιθέσεων σε σκάφη στο Ορμούζ, πυροδοτώντας ουσιαστικά έναν νέο γύρο στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Πηγή: skai.gr

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