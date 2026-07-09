Το τελευταίο «αντίο» στη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κόρη της, Αφροδίτη, λένε η οικογένειά της, συγγενείς και φίλοι. Το παρών δίνουν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα που τραυματίστηκε από την επίθεση, πήγε στην κηδεία της μητέρας της στην Κοζάνη με ιδιωτικό ασθενοφόρο κρατώντας λευκά λουλούδια και κινούμενη με αμαξίδιο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο.

Η σορός της Βάγιας Νέστορα έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης όπου και θα τελεστεί η νεκρώσιμος ακολουθία. Στεφάνια μεταξύ άλλων έχουν στείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος κ.ά.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μία ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους».

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Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» στην Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204 και κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.

Πηγή: skai.gr

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