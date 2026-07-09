Βέλγιο: Πάνω από 1.700 επιπλέον θάνατοι από τον ιστορικό καύσωνα του Ιουνίου – Συναγερμός στην Ευρώπη

Ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη εδώ και περίπου έναν μήνα, στα τέλη Ιουνίου άφησε πίσω του βαρύ απολογισμό, με το Βέλγιο να καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από καύσωνα που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα κατά τη διάρκεια του.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του εθνικού ινστιτούτου δημόσιας υγείας Sciensano, συνολικά 1.747 περισσότεροι άνθρωποι από τον αναμενόμενο αριθμό πέθαναν στο Βέλγιο μεταξύ 18 Ιουνίου και 1ης Ιουλίου, γεγονός που αντιστοιχεί σε υπερβάλλουσα θνησιμότητα 47,8%.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση θανάτων που έχει καταγραφεί στη χώρα από τότε που ξεκίνησαν οι συστηματικές αναλύσεις το 2000 για τις επιπτώσεις των κυμάτων καύσωνα στη δημόσια υγεία.

Τα αρχικά στοιχεία των αρχών, που είχαν δοθεί την προηγούμενη εβδομάδα ως προσωρινά, έκαναν λόγο για 1.222 επιπλέον θανάτους. Η τελική αποτίμηση ωστόσο αποκάλυψε ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο του ακραίου καιρικού φαινομένου.



Δέκα συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς



Το κύμα καύσωνα επηρέασε το Βέλγιο από τις 18 έως τις 29 Ιουνίου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να παραμένουν για δέκα συνεχόμενες ημέρες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σε τρεις από αυτές τις ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 35 βαθμούς, ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στις 26 Ιουνίου, όταν το θερμόμετρο έφτασε τους 35,5 βαθμούς Κελσίου.

Οι επιστήμονες του Sciensano υπογράμμισαν ότι η φονικότητα του φαινομένου συνδέεται με τον συνδυασμό τριών παραγόντων: τη μεγάλη διάρκεια του καύσωνα, τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και τα αυξημένα επίπεδα όζοντος στην ατμόσφαιρα.



«Ο εξαιρετικά φονικός χαρακτήρας αυτού του καύσωνα εξηγείται από τον συνδυασμό τριών βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία: η διάρκεια του επεισοδίου, οι έντονες θερμοκρασίες και οι συγκεντρώσεις του όζοντος», ανέφερε το βελγικό ινστιτούτο.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η θνησιμότητα στη Βαλλωνία, τη γαλλόφωνη περιοχή του νότιου Βελγίου, όπου καταγράφηκε αύξηση κατά 76% σε σχέση με τα αναμενόμενα επίπεδα.

Οι πιο φονικές ημέρες ήταν η 27η και η 28η Ιουνίου, όταν ο αριθμός των καθημερινών θανάτων υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας περίπου τους 630 έως 640 ημερησίως.

Και στη Γερμανία χιλιάδες θάνατοι συνδέονται με τον καύσωνα

Ο απολογισμός του καύσωνα ήταν βαρύς και στη Γερμανία, όπου οι υγειονομικές αρχές και οι επιστήμονες προειδοποίησαν για σημαντική αύξηση της θνησιμότητας λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες επιπλέον θανάτους που συνδέονται με το θερμό επεισόδιο, κυρίως μεταξύ ηλικιωμένων και ανθρώπων με υποκείμενα καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά προβλήματα.

Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε το κύμα καύσωνα «ιστορικό», καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επεκτάθηκαν σε μεγάλο τμήμα της χώρας και συνοδεύτηκαν από επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις των καυσώνων δεν αποτυπώνονται πάντα άμεσα, καθώς αρκετοί θάνατοι εμφανίζονται ημέρες ή και εβδομάδες μετά την κορύφωση των θερμοκρασιών.

Ο ευρωπαϊκός απολογισμός: οι χώρες που μετρούν τις μεγαλύτερες απώλειες

Το κύμα καύσωνα του Ιουνίου χαρακτηρίστηκε από τους επιστήμονες ως ένα από τα πιο έντονα των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, με εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες να επηρεάζονται από ακραίες θερμοκρασίες.

Ο ακριβής συνολικός αριθμός των θανάτων στην Ευρώπη αναμένεται να διαμορφωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας χρειάζονται χρόνο για να ολοκληρώσουν τις επιδημιολογικές αναλύσεις. Τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση θνησιμότητας σε πολλές χώρες.



Οι πρώτες εκτιμήσεις και αναφορές ανά χώρα έχουν ως εξής:

Βέλγιο: 1.747 επιπλέον θάνατοι μεταξύ 18 Ιουνίου και 1ης Ιουλίου (+47,8% υπερβάλλουσα θνησιμότητα).

Γερμανία: Χιλιάδες επιπλέον θάνατοι εκτιμάται ότι συνδέονται με τον καύσωνα, με τις τελικές αναλύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Γαλλία: Οι αρχές ανακοίνωσαν περισσότερους από 5.000 θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα, με τον τελικό απολογισμό να αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών.

Ισπανία: Καταγράφηκαν εκατοντάδες θάνατοι που αποδόθηκαν στις ακραίες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.

Ιταλία: Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία και άνοδο των θανάτων σε ευάλωτες ομάδες.

Πορτογαλία: Οι αρχές παρακολουθούν αυξημένα επίπεδα θνησιμότητας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Ολλανδία και Λουξεμβούργο: Καταγράφηκαν αυξήσεις στους δείκτες θνησιμότητας, κυρίως σε ηλικιωμένους.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα κύματα καύσωνα θα γίνονται συχνότερα και πιο έντονα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, με τις ευρωπαϊκές χώρες να καλούνται να ενισχύσουν τα σχέδια προστασίας των ευάλωτων ομάδων.

Την ίδια ώρα, το Βέλγιο προετοιμάζεται ήδη για νέο θερμό επεισόδιο, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.



Πηγή: skai.gr

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