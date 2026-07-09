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Πάρτι στα social για το σαρδάμ του Τραμπ: «Μάς επιτέθηκε η Ισλαμική δημοκρατία της Ιαπωνίας» - Βίντεο

Το σαρδάμ του Τραμπ «πυροδότησε» τη φαντασία των χρηστών στο κυβερνοδιάστημα, μεταξύ άλλων με την πρωθυπουργό Τακαΐτσι... να μεταμορφώνεται σε Αλί Χαμενεΐ

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Τραμπ

«Πάρτι» κάνουν τις τελευταίες ώρες οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων για το σαρδάμ του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη. 

«Είχαμε 11 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας στο αεροπλανοφόρο μας. Για μια περίοδο μιας ώρας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εννοώντας το Ιράν. 

Το σαρδάμ του Τραμπ «πυροδότησε» τη φαντασία των χρηστών στο κυβερνοδιάστημα, με την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι... να μεταμορφώνεται σε αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον Γκοτζίλα να αναλαμβάνει δράση στο Στενό του Ορμούζ, και το Τόκιο να γεμίζει με μιναρέδες και χιτζάμπ...

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ντόναλντ Τραμπ
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