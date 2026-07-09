«Πάρτι» κάνουν τις τελευταίες ώρες οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων για το σαρδάμ του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη.
The Islamic Republic of Japan https://t.co/EXZV3PS324 pic.twitter.com/84Ui3wrd3q— dane 🚩 (@buckadeath) July 8, 2026
«Είχαμε 11 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας στο αεροπλανοφόρο μας. Για μια περίοδο μιας ώρας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εννοώντας το Ιράν.
🚨🇯🇵 — The Islamic Republic of Japan. pic.twitter.com/LJR3vSUCuG— Pamphlets (@PamphletsY) July 8, 2026
Trump called them “The Islamic Republic of Japan”. The Japanese are getting into it. https://t.co/qHwiLjoKPY— Syrian Girl (@Partisangirl) July 9, 2026
Το σαρδάμ του Τραμπ «πυροδότησε» τη φαντασία των χρηστών στο κυβερνοδιάστημα, με την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι... να μεταμορφώνεται σε αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον Γκοτζίλα να αναλαμβάνει δράση στο Στενό του Ορμούζ, και το Τόκιο να γεμίζει με μιναρέδες και χιτζάμπ...
The new flag of The Islamic Republic of Japan https://t.co/MCj9VQHeEM pic.twitter.com/5y0SdGZv3Q— Hassan Mafi (@thatdayin1992) July 9, 2026
The Islamic Republic of Japan is now threatening to block The Strait of Hormuz following hostilities with the United States. pic.twitter.com/a9Gc2gXGL4— Rep. Jack Kimble (@RepJackKimble) July 8, 2026
The warriors of the Islamic Republic Of Japan gave Sushi Muslims a new meaning https://t.co/nRAsyVcQaG pic.twitter.com/negwoDOjpU— Jawad (@levantupdates) July 8, 2026
The Islamic Republic of Japan soldier in question, that launched 11 missiles towards United States military assets in the Middle East: https://t.co/uXdfLOKHnh pic.twitter.com/a3Dab88hyu— Random Warfare Worldwide (@RWWReborn) July 9, 2026
“Islamic republic of Japan” https://t.co/VvSgcmn3dz pic.twitter.com/SZAF3V7jZW— Reg 🇧🇳 🇨🇼 🇧🇦 (@F10baller) July 8, 2026
Islamic Republic of Japan pic.twitter.com/refh8MUeba— 🇮🇷🇵🇸🇯🇵 Thoton Akimoto (@AkimotoThn) July 8, 2026
The Islamic Republic of JAPAN pic.twitter.com/hPfuXFJGEL— lilvic (@Mlilvic) July 8, 2026
Inshallah gozaimasu https://t.co/apyEkzAXuk pic.twitter.com/M2ZL1qngjl— Yann (@Psychotic_rit) July 8, 2026
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