ΣΥΡΙΖΑ για την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο: «Να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια – Προτεραιότητα οι τραυματίες»

Την ανάγκη για άμεση διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, όπου τραυματίστηκαν 11 εργαζόμενοι, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα ζητά να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό εργατικό ατύχημα.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρεται στην ανάγκη να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Ένα ακόμη εργοστάσιο σε βιομηχανική περιοχή τυλίγεται στις φλόγες, 11 άνθρωποι τραυματίζονται, οι 3 βρίσκονται διασωληνωμένοι, μεγάλες περιοχές της Αττικής σκεπάζονται από πέπλα μαύρου καπνού.

Το σημερινό περιστατικό στον Ασπρόπυργο, οι πυρκαγιές προ λίγων ημερών σε εργοστάσια σε Ωραιόκαστρο και Αιγάλεω, αποδεικνύουν ξανά πως στη χώρα του καθεστώτος Μητσοτάκη η προστασία των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού είναι άγνωστη λέξη.

Χρειάζονται συνεχείς, πραγματικοί έλεγχοι πυροπροστασίας σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες της χώρας. Σχέδια προστασίας των εργαζομένων, σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών που προκαλούν εκτεταμένη ρύπανση και επιβάρυνση του αέρα που αναπνέουμε.

Η τραγωδία της «Βιολάντα», ούτε έξι μήνες πριν, θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά. Κι όμως, όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανής την επόμενη τραγωδία.»



Πηγή: skai.gr

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