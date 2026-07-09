Στη σύλληψη 71χρονου στην Αττική προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων, καθώς και της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο 71χρονος συνελήφθη χθες (Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επαγγελματικό χώρο του 71χρονου, καθώς και στην οικία του, κατά τις οποίες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 οξυπύθμενοι αμφορείς, τμήματα αμφορέων,

τμήματα αγγείων,

τμήμα μυροδοχείου,

3 αρχαία νομίσματα,

9 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

υποβρύχια φωτογραφική μηχανή με θήκη,

μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με τα εξαρτήματά του,

500 ευρώ,

περικεφαλαία και

ξίφος με τη θήκη του.

Σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, τα συγκεκριμένα πειστήρια εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.