Αυτό που έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν μπορεί να θεωρείται συνηθισμένο.

Δεν είναι φυσιολογικό ένας αθλητής 39 ετών να επικρατεί ενός αντιπάλου κατά 14 χρόνια νεότερού του σε έναν προημιτελικό Grand Slam, έπειτα από πέντε εξαντλητικά σετ.

Ούτε είναι σύνηθες, ύστερα από 5 ώρες και 15 λεπτά αγώνα, να εξακολουθεί να κυνηγά κάθε μπάλα, να κινείται με την ίδια ένταση στη βασική γραμμή, να προλαβαίνει τα ντροπ-σοτ και να σερβίρει δεύτερο σερβίς με ταχύτητα που φτάνει τα 196 χλμ./ώρα (122 mph).

Όμως ο Τζόκοβιτς έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν ακολουθεί τους κανόνες.

Με 24 τίτλους Grand Slam στο ενεργητικό του και μόλις έναν ακόμη να τον χωρίζει από το απόλυτο ρεκόρ, ο Σέρβος συνεχίζει να διεκδικεί μια θέση στην κορυφή της ιστορίας του αθλήματος, ενώ παραμένει ο τελευταίος εκπρόσωπος της θρυλικής εποχής των «Big Three».

Μια επική μάχη στο Centre Court

Ο προημιτελικός απέναντι στον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ εξελίχθηκε σε έναν αγώνα υψηλής έντασης, τόσο συναρπαστικό ώστε καθυστέρησε ακόμη και την έναρξη του δελτίου ειδήσεων του BBC.

Το κοινό του Centre Court έζησε κάθε στιγμή του αγώνα. Στην αρχή υποστήριξε τον Καναδό αουτσάιντερ, στη συνέχεια όμως αποθέωσε τον Τζόκοβιτς, ειδικά μετά την απώλεια του τρίτου σετ.

Στο καθοριστικό τάι μπρέικ του πέμπτου σετ οι φίλαθλοι φώναζαν ρυθμικά το όνομά του, ενώ σηκώθηκαν όρθιοι όταν ο Οζέ-Αλιασίμ έστειλε ένα backhand άουτ, χαρίζοντας τη νίκη στον Σέρβο.

Ο αρχηγός της βρετανικής ομάδας Davis Cup, Λέον Σμιθ, χαρακτήρισε την εμφάνιση του Τζόκοβιτς «κάτι πέρα από το φυσιολογικό».

«Το να μπορεί να παίζει σε αυτό το επίπεδο σε αυτή την ηλικία δεν είναι φυσιολογικό. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ξέρουμε πόσα χρόνια δουλεύει το σώμα του, αλλά το μέγεθος της προσπάθειας που δεν βλέπουμε πρέπει να είναι ασύλληπτο», ανέφερε στο BBC.

«Κέρδισα με τη ρακέτα και την καρδιά μου»

Ο ίδιος ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένος, αλλά ιδιαίτερα χαρούμενος μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Κέρδισα αυτόν τον αγώνα με τη ρακέτα και με πολλή καρδιά», δήλωσε, μια φράση που, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές, συνοψίζει τη δεύτερη φάση της σπουδαίας καριέρας του.

Παρότι η κίνησή του εξακολουθεί να εντυπωσιάζει και τα χτυπήματά του διατηρούν τη δύναμή τους, το σώμα του έχει αρχίσει να δοκιμάζεται από τους τραυματισμούς.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, μια φαινομενικά απλή ολίσθηση προκάλεσε ενόχληση στη γάμπα του αριστερού ποδιού, αναγκάζοντάς τον να ζητήσει ιατρικό τάιμ άουτ. Παρά τις δυσκολίες, συνέχισε να κινείται στο κορτ με αξιοσημείωτη άνεση μέχρι το τέλος.

Για πολλούς, στιγμές όπως αυτή υπενθυμίζουν γιατί ο Τζόκοβιτς θεωρείται ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

Μετά την αποχώρηση των Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ, είναι ο μοναδικός που συνεχίζει να κοντράρει τη νέα γενιά.

Έχει ήδη νικήσει φέτος τον Γιανίκ Σίνερ στο Australian Open και πήρε σετ από τον Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό της Μελβούρνης, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να ανταγωνίζεται ισότιμα παίκτες που διαθέτουν σαφές πλεονέκτημα σε ηλικία, δύναμη και ταχύτητα.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι εκπλήσσεται, αλλά μόνο μέχρι ενός σημείου.

«Ναι και όχι. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη ότι μπορώ ακόμη να παλεύω με παίκτες που είναι 15 χρόνια νεότεροί μου και να τους κερδίζω σε τόσο οριακά παιχνίδια. Από την άλλη, όμως, έχω πάντα πολύ υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου. Είμαι ιδιαίτερα αυστηρός μαζί μου, αλλά προσπαθώ να απολαμβάνω στιγμές σαν κι αυτή».

Το επόμενο εμπόδιο λέγεται Σίνερ

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν ο Σέρβος θα καταφέρει να ανακτήσει τις δυνάμεις του πριν από τον ημιτελικό απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ.

Θα έχει στη διάθεσή του δύο ημέρες ξεκούρασης, ωστόσο προέρχεται από τον μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα της διοργάνωσης, ενώ ο Ιταλός δεν έχει χάσει ούτε ένα σετ στους τέσσερις τελευταίους γύρους.

Παρά την κόπωση, ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει.

«Δεν ξέρω τι θα φέρει η αυριανή ημέρα. Θέλω όμως να κάνω ακόμη ένα βήμα. Για μένα αυτός ο αγώνας ήταν σαν τελικός. Έδωσα ό,τι είχα».

Πηγή: skai.gr

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