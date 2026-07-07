Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την Τρίτη την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης να είναι υποψήφια σε δημόσια αξιώματα, διατηρώντας θεωρητικά ανοιχτό τον δρόμο για να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027.

Ωστόσο, το δικαστήριο της επέβαλε και ποινή φυλάκισης τριών ετών: δύο χρόνια με αναστολή και έναν χρόνο με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η εξέλιξη αυτή καθιστά μια προεδρική εκστρατεία πολιτικά και πρακτικά ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ δημιουργεί αμφιβολίες για το αν τελικά θα επιλέξει να διεκδικήσει το ύπατο αξίωμα της χώρας.

Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα δίσταζε να κάνει προεκλογική εκστρατεία ενώ θα τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα δυσχέραινε την καμπάνια της και θα έπληττε την εικόνα της ως υποψήφιας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της.

Η Λεπέν αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 στις 20:00 (τοπική ώρα), όπου ενδέχεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις της για το πολιτικό της μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2025 είχε καταδικαστεί για υπεξαίρεση και της είχε επιβληθεί πενταετής απαγόρευση άσκησης δημόσιων αξιωμάτων με άμεση ισχύ, αποκλείοντάς την από την τέταρτη υποψηφιότητά της για την προεδρία της Γαλλίας.

Με τη σημερινή απόφαση, η περίοδος αποκλεισμού της μειώνεται σε 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 είναι με αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι, έχοντας ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος των 15 μηνών που απομένουν από την ποινή και οι οποίοι «τρέχουν» από την περσινή καταδικαστική απόφαση, θα μπορεί τυπικά να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027.

Ωστόσο, η ποινή του ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι ενδέχεται να αποδειχθεί σχεδόν εξίσου απαγορευτική με έναν εκλογικό αποκλεισμό, καθώς θα περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητά της να διεξαγάγει μια κανονική προεκλογική εκστρατεία.



Το ηλεκτρονικό βραχιολάκι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό

Η απόφαση αναμένεται να ανοίξει νέα συζήτηση στο εσωτερικό της Εθνικής Συσπείρωσης, η οποία εδώ και μήνες προετοιμάζεται για δύο ενδεχόμενα: είτε η Μαρίν Λεπέν να είναι υποψήφια, είτε να πάρει τη σκυτάλη ο πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά.

Ο 30χρονος Μπαρντελά έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι προετοιμάζεται να γίνει πρωθυπουργός σε κυβέρνηση υπό τη Λεπέν και όχι ο αντικαταστάτης της. Ωστόσο, το ενδεχόμενο η Λεπέν να αποφασίσει τελικά να μην είναι υποψήφια θα μπορούσε να τον οδηγήσει στην απόφαση να συμμετάσχει στην προεδρική κούρσα.

Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν σταθερά και τους δύο ως ισχυρούς διεκδικητές για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Μάλιστα, ορισμένες πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο Μπαρντελά θα μπορούσε να καταγράψει ακόμη καλύτερη επίδοση από τη Λεπέν στον πρώτο γύρο.

Η καταδίκη της Λεπέν αφορά την υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία προορίζονταν για την αμοιβή κοινοβουλευτικών συνεργατών, αλλά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, χρησιμοποιήθηκαν για τη μισθοδοσία στελεχών του κόμματος στη Γαλλία. Το 2025 οι δικαστές έκριναν ότι η ίδια διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο συγκεκριμένο σύστημα, κάτι που η Λεπέν αρνείται σταθερά.

Η πρωτόδικη απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συμμάχους της στη Γαλλία και το εξωτερικό, οι οποίοι κατηγόρησαν τη Δικαιοσύνη ότι παρεμβαίνει στις εκλογές. Αντίθετα, οι πολιτικοί της αντίπαλοι υποστήριξαν ότι οι αιρετοί αξιωματούχοι πρέπει να λογοδοτούν με τα ίδια νομικά κριτήρια που ισχύουν για κάθε πολίτη.



Πηγή: skai.gr

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