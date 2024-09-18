Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Κολωνίας, σε κατάστημα ρούχων που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο κατάστημα LFDY στην Ερενστράσε, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το Vanity Club, το οποίο καταστράφηκε από αντίστοιχη έκρηξη την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την BILD, στις δύο εκρήξεις χρησιμοποιήθηκαν παρόμοιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και η αστυνομία εκτιμά ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Από την έκρηξη της Δευτέρας, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας υπάλληλος καθαριότητας που βρισκόταν στο σημείο, υπάρχουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία διακρίνεται ένας άνδρας να τοποθετεί σακίδιο στην είσοδο του κλαμπ και κατόπιν να απομακρύνεται τρέχοντας. Η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει φωτογραφίες του και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να προσέλθουν με όποια πληροφορία διαθέτουν.

