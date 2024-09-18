Εκρήξεις βομβητών στον Λίβανο: Αν από πίσω κρύβεται η Μοσάντ, τότε μιλάμε για κλιμάκωση, λέει αναλυτής

Μπορεί να μην έχει αναγνωριστεί από το Ισραήλ, αλλά η συντονισμένη επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ, με την ανατίναξη χιλιάδων βομβητών που χρησιμοποιούσαν μέλη της, είναι σχεδόν σίγουρα επιχείρηση της Μοσάντ, αναφέρει αναλυτής στη βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών εμπλέκεται σε δολοφονίες ηγετών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ για δεκαετίες, αλλά, εάν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή της τώρα, αυτό σημαίνει μια σημαντική κλιμάκωση, αναφέρει ο Νταν Σαμπάχ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επεισόδιο καταδεικνύει την επιθυμία να μπει στο στόχαστρο η Χεζμπολάχ. Η ομάδα χρησιμοποιούσε τους βομβητές ως εναλλακτική λύση στα κινητά τηλέφωνα, τα οποία μπορούν να εντοπιστούν.

Δεν είναι σαφές πώς προκλήθηκαν οι εκρήξεις και, μολονότι υπάρχουν εικασίες για hacking, το πιθανότερο είναι ότι ήταν αποτέλεσμα δολιοφθορών. Οι αρχικές αναφορές ανέφεραν ότι οι βομβητές που εξερράγησαν ήταν ένα νέο μοντέλο που κατασκευάστηκε από εταιρεία της οποίας η αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να είχε παραβιαστεί από τους δράστες της επίθεσης.

Ο Yossi Melman, συγγραφέας του Spies Against Armageddon και άλλων βιβλίων για τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, ανέφερε: «Γνωρίζουμε ότι η Μοσάντ είναι σε θέση να διεισδύσει ξανά και ξανά στη Χεζμπολάχ» πρόσθεσε. Αμφισβήτησε όμως τη στρατηγική σοφία της επίθεσης, κατά την οποία ένα 10χρονο κορίτσι πέθανε.

«Ενισχύει την πιθανότητα κλιμάκωσης της συνοριακής κρίσης σε πόλεμο» προειδοποίησε ο Μέλμαν και υποστηρίζει ότι ήταν «περισσότερο ένδειξη πανικού» επειδή, ενώ έδειξε μια εξαιρετική ικανότητα να χτυπήσει την καρδιά της Χεζμπολάχ, δεν ήταν ούτε πολύ στοχευμένο, ούτε θα άλλαζε την ευρύτερη στρατηγική εικόνα. «Δεν βλέπω καμία πρόοδο» είπε.

Μια κάποιου είδους απάντηση από τη Χεζμπολάχ είναι πολύ πιθανή, υποστήριξε ο Μέλμαν.

Νωρίτερα την Τρίτη είχε προκύψει ότι η Χεζπολάχ, η οποία έχει εμπλακεί σε βίαιη σύγκρουση με το Ισραήλ εδώ και μήνες, είχε σχεδιάσει, σύμφωνα με την ισραηλινή Shin Bet, να σκοτώσει πρώην αξιωματούχο ασφαλείας του Ισραήλ, πυροδοτώντας εξ αποστάσεως εκρηκτικό μηχανισμό από τον Λίβανο.

Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η επίθεση στους βομβητές ήταν μια προειδοποίηση «ό,τι μπορείτε να κάνετε, εμείς μπορούμε να κάνουμε καλύτερα».

Τον Ιανουάριο του 1996 ένα παγιδευμένο κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιήθηκε για να ανατινάξει τον Yahya Ayyash, τότε επικεφαλής κατασκευαστή βομβών της Χαμάς, στην Γάζα. Ο Ayyash, γνωστός ως «Ο Μηχανικός», θεωρήθηκε ο «εγκέφαλος» της πραγματοποίησης επιθέσεων αυτοκτονίας σε ισραηλινά λεωφορεία. Η δολοφονία του προκάλεσε νέο κύμα βομβιστικών επιθέσεων σε λεωφορεία και ελάχιστα έκανε για να ηρεμήσει την κρίση εκείνη την εποχή.

Ο Χάλεντ Μεσάλ, άλλος ηγέτης της Χαμάς, επέζησε από απόπειρα δολοφονίας το 1997. Οι δράστες του έκαναν ένεση με δηλητήριο στο αυτί, επιχείρηση που είχε εξουσιοδοτήσει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ βρισκόταν στην Ιορδανία. Ο Μεσάλ επέζησε και μερικοί από τους υπεύθυνους Ισραηλινούς πράκτορες συνελήφθησαν -κάτι που ώθησε τον βασιλιά της Ιορδανίας Χουσεΐν να διακόψει μια ειρηνευτική συμφωνία και να απειλήσει να κρεμάσει τους συνωμότες, εκτός αν παρασχεθεί αντίδοτο.

Ένα ντροπιασμένο Ισραήλ αναγκάστηκε να το κάνει.

Πέντε ώρες μετά την άφιξή του στο Ντουμπάι τον Φεβρουάριο του 2010, ο Mahmoud al-Mabhouh, ηγέτης της Χαμάς υπεύθυνος για την προμήθεια όπλων, σκοτώθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του από ομάδα 11 δολοφόνων που χρησιμοποίησαν πλαστά ευρωπαϊκά διαβατήρια. Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση, ορισμένες πτυχές της οποίας φαίνονται σε πλάνα από κάμερας ασφαλείας που δημοσίευσαν οι αρχές του Ντουμπάι.

Από την έναρξη του τελευταίου πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς, υπήρξαν πολλές απόπειρες εξόντωσης ηγετών της παλαιστινιακής οργάνωσης. Ο Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε από «βλήμα μικρής εμβέλειας» στην Τεχεράνη τον Αύγουστο, προκαλώντας απειλές από το Ιράν ότι θα απαντούσε με άμεση στρατιωτική δράση κατά του Ισραήλ.

Αν και το Ιράν απέφυγε να κάνει επίθεση, ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κοντεύει να μπει στο δεύτερο χρόνο και οι εντάσεις με τη Χεζμπολάχ στο βορρά δεν ήταν ποτέ χειρότερες.

