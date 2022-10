Η Μελόνι, η πολιτική αστάθεια και οι δημαγωγικές δυνάμεις στην Ευρώπη Κόσμος 06:33, 12.10.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι λαϊκίστικες δυνάμεις επενδύουν στις ανισότητες που υπάρχουν στη Ευρώπη και απλώνονται με γεωμετρική πρόοδο.