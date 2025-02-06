Η αμερικανική κυβέρνηση έκανε προσπάθειες χθες Τετάρτη να μετριάσει τις δηλώσεις-σοκ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τις οποίες οι ΗΠΑ θα «πάρουν τον έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ρητώς εναντίον «εθνοκάθαρσης» στον ρημαγμένο -έπειτα από 15 μήνες πολέμου- παλαιστινιακό θύλακα.

Τα «ασυμμάζευτα»

Μετά τη θύελλα επικρίσεων σε διεθνές επίπεδο για το σχέδιο που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος, το οποίο προβλέπει ιδίως να αδειάσει από τον πληθυσμό της η μικρή παραθαλάσσια περιοχή, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε πως οποιαδήποτε απομάκρυνση των Γαζαίων δεν θα ήταν παρά προσωρινή.

Ο κ. Τραμπ απλά θέλει να «ανοικοδομηθούν κτίρια» προτού «μπορέσει να επιστρέψει ο κόσμος», υποστήριξε.

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο κ. Τραμπ δεν έχει αποφασίσει «για την ώρα» να στείλει τον αμερικανικό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΗΠΑ «δεν θα χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση της Γάζας», είπε χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ. Η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεργαστεί με «εταίρους της στην περιοχή για να ανοικοδομηθεί» ο παλαιστινιακός θύλακας.

Ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος διαβεβαίωσε μολαταύτα πως «όλος ο κόσμος λάτρεψε» την πρότασή του, την οποία ανακοίνωσε με εκκωφαντικό τρόπο σε λεπτή στιγμή, καθώς αναμένεται να ξαναρχίσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για τη συνέχιση της εύθραυστης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις επίμαχες δηλώσεις προχθές Τρίτη, μετά τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρώτο ξένο ηγέτη που υποδέχθηκε αφού επέστρεψε στην αμερικανική προεδρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Το Νόμπελ Ειρήνης

Και με όλες τις κάμερες και την προσοχή παγκοσμίως στραμμένες πάνω του, ο Ντόναλντ Τραμπ αισθάνθηκε έτοιμος να διατυπώσει την πρότασή του για το μέλλον της Γάζας, μια προσπάθεια για την οποία σαφώς (..!!) θα άξιζε να επιβραβευτεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Άλλωστε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, είχε ακριβώς αυτόν τον στόχο: Τη συζήτηση πάνω σε κρίσιμα θέματα, όπως το μέλλον της Μέσης Ανατολής και η δεύτερη φάση της συμφωνίας του Ισραήλ με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων

Οπότε, «εύλογα» ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε θετικά σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν πιστεύει ότι αξίζει να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης χάρη στις ειρηνευτικές του προσπάθειες στη Μέση Ανατολή. «Μου αξίζει το βραβείο», είπε.«Δεν θα μου δώσουν ποτέ Νόμπελ Ειρήνης. Είναι πολύ κακό. Το αξίζω, αλλά δε θα μου το δώσουν ποτέ».

Το «λάδι στη φωτιά»

Καθώς αναμενόταν να ξαναρχίσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για τη συνέχιση της εύθραυστης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο πως «ρίχνει λάδι στη φωτιά».

«Δεν θα επιτρέψουμε θα παραβιαστούν τα δικαιώματα του λαού μας», αντέτεινε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, παρότι αντίπαλος της Χαμάς.

«Είναι απόλυτα απαραίτητο να αποφευχθεί οποιαδήποτε μορφή εθνοκάθαρσης», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, που εκφράστηκε ενώπιον επιτροπής του διεθνούς οργανισμού για την άσκηση των αναφαίρετων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Θύμισε το «δικαίωμα των Παλαιστινίων απλούστατα να ζήσουν σαν άνθρωποι στη δική τους γη»

Οι ΗΠΑ «δεν θα χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση της Γάζας», είπε χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ. Η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεργαστεί με «εταίρους της στην περιοχή για να ανοικοδομηθεί» ο παλαιστινιακός θύλακας.

Στη μικρή πυκνοκατοικημένη περιοχή υπό πολιορκία, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, που γύρισαν στα κατά πλειονότητα κατεστραμμένα σπίτια τους χάρη στην κατάπαυση του πυρός, απέκλεισαν κάθε περίπτωση να φύγουν.

«Επιτρέψαμε παρά τις μαζικές καταστροφές (...) Επιστρέψαμε επειδή αρνούμαστε κατηγορηματικά να εκτοπιστούμε», συνόψισε ο Άχμεντ αλ Μινάουι, που γύρισε στην πόλη της Γάζας.

«Είμαι Γαζαίος, ο πατέρας μου κι ο παππούς μου κατάγονται από εδώ (...) Δεν έχουμε παρά μόνο μια επιλογή: Να ζήσουμε ή να πεθάνουμε εδώ», πρόσθεσε ο Άχμαντ Χαλάσα, κάτοικος της ίδιας πόλης, 41 ετών.

Αντίθετα για τον Κφιρ Ντεκέλ, 48χρονο Ισραηλινό που ζει στην περιοχή των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, «το σχέδιο του Τραμπ έχει νόημα. Η Γάζα είναι εντελώς κατεστραμμένη και είναι αδύνατη η ανοικοδόμηση όσο υπάρχει εκεί κόσμος. Ας φύγουν και ας φτιάξουν τη ζωή τους αλλού, και θα κάνουμε αληθινά αυτόν τον τόπο νησίδα ειρήνης».

Η Αίγυπτος κάλεσε χθες την Παλαιστινιακή Αρχή του Αμπάς να ανακτήσει τον έλεγχο της περιοχής, από όπου εκδιώχθηκε το 2007, όταν πήρε την εξουσία η Χαμάς.

Ο αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και ο γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησαν πως θα θεωρούσαν «απαράδεκτο» τον «εξαναγκαστικό εκτοπισμό του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα όπως και στη Δυτική Όχθη». Θα επρόκειτο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», για «εμπόδιο στη λύση των δύο κρατών και μείζονα παράγοντα αποσταθεροποίησης της Αιγύπτου και της Ιορδανίας», συμφώνησαν κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής τους, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Ελιζέ.

Η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, ο Αραβικός Σύνδεσμος και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψαν το σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, υπενθύμισε πως οποιοσδήποτε εξαναγκαστικός εκτοπισμός ή απέλαση πληθυσμού σε περιοχή υπό κατοχή είναι κάτι «απαγορεύεται αυστηρά».

Μεγάλος αντίπαλος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Μπεζαλέλ Σμότριτς ορκίστηκε χθες να κάνει τα πάντα για να «θαφτεί οριστικά» η ιδέα της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

Η ισραηλινή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem χαρακτήρισε «τρέλα» το σχέδιο Τραμπ. Η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας Ανιές Καλαμάρ είδε «μορφή αποικιοποίησης του 21ου αιώνα».

«Πολλές από τις καταστροφές στη Γάζα αντανακλούν υπολογισμένη ισραηλινή πολιτική που έχει σκοπό να γίνουν ακατοίκητα ορισμένα τμήματα της Λωρίδας», σημείωσε η Λάμα Φάκι, διευθύντρια του τμήματος για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW). Με το σχέδιο Τραμπ «οι ΗΠΑ από τη συνενοχή σε εγκλήματα πολέμου θα περάσουν στην απευθείας διάπραξη φρικαλεοτήτων», πρόσθεσε.

Η «Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τρίτη πως οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας, που έχει μεταμορφωθεί σε σωρούς από συντρίμμια έπειτα από δεκαπέντε μήνες ασταμάτητων βομβαρδισμών, θα μπορούσαν να πάνε να ζήσουν στην Ιορδανία ή στην Αίγυπτο, παρά την αντίθεση των χωρών αυτών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη δεινή θέση των Παλαιστινίων στη Γάζα, και επανέλαβε ορισμένες από τις προηγούμενες δηλώσεις του, ότι θέλει να τους μετεγκαταστήσει μόνιμα.

Είπε ότι η Γάζα «ήταν σύμβολο θανάτου και καταστροφής για τόσες δεκαετίες» και δεν πρέπει να περάσει από μια διαδικασία κατοχής από ανθρώπους «που έζησαν μια άθλια ζωή εκεί».

«Αντίθετα, θα πρέπει να πάνε σε άλλες χώρες ενδιαφέροντος με ανθρωπιστική καρδιά, και υπάρχουν πολλοί από αυτούς που θέλουν να το κάνουν και να οικοδομήσουν σε διάφορους τομείς. Χώρες που θα καταληφθούν τελικά από τα 1,8 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα, δίνοντας τέλος στον θάνατο και την καταστροφή και την κακή τύχη».

Συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ «θα καταλάβουν τη Λωρίδα της Γάζας» και «θα κάνουν δουλειά εκεί». «Θα ισοπεδώσουμε τη Γάζα και θα ξεφορτωθούμε τα κατεστραμμένα κτίρια».

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για «οικονομική ανάπτυξη που θα παρέχει απεριόριστο αριθμό θέσεων εργασίας και στέγασης για τους ανθρώπους της περιοχής», χωρίς να κάνει σαφές το ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι.

«Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι που μπορεί να είναι φαινόμενο», επέμεινε ο αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως έχει σκοπό να επιβλέψει την ανοικοδόμηση της περιοχής ώστε να γίνει «η Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής».

Ο «καλύτερος φίλος»

Οι δύο ηγέτες, Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Νετανιάχου, φάνηκαν να τα πηγαίνουν πολύ καλά στην πρώτη τους συνάντηση μετά την επανεκλογή Τραμπ, παρά τις εντάσεις του παρελθόντος. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι δεν πίστευε κατά την πρώτη του θητεία ότι ο Νετανιάχου ήταν σοβαρός για τη σύναψη ειρήνης με τους Παλαιστίνιους. Αυτή τη φορά όμως, ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο και όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, «η συνομιλία μαζί του ήταν φανταστική» και η «σχέση τους είναι κυρίως ανοδική».

Η διαφορά στη μεταχείριση που έλαβε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε σύγκριση με τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν είναι «απίστευτη», είπε ανώτερο στέλεχος του περιβάλλοντος του Νετανιάχου καθώς βγήκε από τη συνάντηση των δύο ηγετών.

«Οι ΗΠΑ θα πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας», επανέλαβε ο Νετανιάχου, δίπλα στον Τραμπ στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τις συνομιλίες, περιγράφοντας για ακόμη μια φορά τον παλαιστινιακό θύλακα με τον όρο «εργοτάξιο κατεδάφισης».

Άλλωστε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ξεκινώντας, μίλησε με επαινετικά λόγια για τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Με τιμά που με προσκάλεσες να γίνω ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο στη δεύτερη θητεία σου», είπε «Αυτό είναι απόδειξη της φιλίας και της υποστήριξής σου προς το εβραϊκό κράτος και τον εβραϊκό λαό».

«Το έχω ξαναπεί. Θα το ξαναπώ. Είσαι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», συνέχισε. «Γι' αυτό ο λαός του Ισραήλ έχει τόσο τεράστιο σεβασμό για σένα από την πρώτη θητεία σου».

Ο Νετανιάχου απαρίθμησε ορισμένα πράγματα που έχει κάνει ο Τραμπ για να κερδίσει τον σεβασμό του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της κυριαρχίας του στα Υψίπεδα του Γκολάν και της μεταφοράς της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Οι διαπραγματεύσεις

Η συνάντηση των Τραμπ και Νετανιάχου συνέπεσε με την ανακοίνωση της επανέναρξης των έμμεσων διαπραγματεύσεων στη Λωρίδα της Γάζας, η πρώτη φάση της οποίας, διάρκειας έξι εβδομάδων, τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου — αλλά το αν θα έχει συνέχεια παραμένει αβέβαιο.

Η Χαμάς ανακοίνωσε προχθές Τρίτη πως οι διαπραγματεύσεις «ξεκίνησαν».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως θα στείλει «στα τέλη της εβδομάδας» αντιπροσωπεία στο Κατάρ. Το εμιράτο είναι μια από τις τρεις χώρες που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις. Οι άλλες δυο είναι η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς επέτρεψε μέχρι τώρα να αφεθούν ελεύθεροι 18 ισραηλινοί όμηροι και σε αντάλλαγμα κάπου 600 Παλαιστίνιοι που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές, να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στον θύλακα, καθώς και να επιστρέψουν κάπου μισό εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι στα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η δεύτερη φάση στη θεωρία θα επιτρέψει την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, έναυσμα του οποίου ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Η τρίτη και τελευταία, αν όντως υπάρξει, θα είναι αφιερωμένη στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Συνολικά απήχθησαν 251 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.210 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 47.518 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

