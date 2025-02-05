Ο Τραμπ φαντάζεται τη Γάζα σαν την «Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Τρίτη πως θέλει να μεταμορφώσει στη Λωρίδα της Γάζας στην «Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής», μετά την ανακοίνωση-σοκ πως θέλει οι ΗΠΑ να πάρουν τον μακροπρόθεσμο έλεγχο του παλαιστινιακού θυλάκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη δεινή θέση των Παλαιστινίων στη Γάζα, και επανέλαβε ορισμένες από τις προηγούμενες δηλώσεις του, ότι θέλει να τους μετεγκαταστήσει μόνιμα.

Είπε ότι η Γάζα «ήταν σύμβολο θανάτου και καταστροφής για τόσες δεκαετίες» και δεν πρέπει να περάσει από μια διαδικασία κατοχής από ανθρώπους «που έζησαν μια άθλια ζωή εκεί».

«Αντίθετα, θα πρέπει να πάνε σε άλλες χώρες ενδιαφέροντος με ανθρωπιστική καρδιά, και υπάρχουν πολλοί από αυτούς που θέλουν να το κάνουν και να οικοδομήσουν σε διάφορους τομείς. Χώρες που θα καταληφθούν τελικά από τα 1,8 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα, δίνοντας τέλος στον θάνατο και την καταστροφή και την κακή τύχη».

Συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ «θα καταλάβουν τη Λωρίδα της Γάζας» και «θα κάνουν δουλειά εκεί». «Θα ισοπεδώσουμε τη Γάζα και θα ξεφορτωθούμε τα κατεστραμμένα κτίρια».

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για «οικονομική ανάπτυξη που θα παρέχει απεριόριστο αριθμό θέσεων εργασίας και στέγασης για τους ανθρώπους της περιοχής», χωρίς να κάνει σαφές το ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι.

«Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι που μπορεί να είναι φαινόμενο», επέμεινε ο αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως έχει σκοπό να επιβλέψει την ανοικοδόμηση της περιοχής ώστε να γίνει «η Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής».

