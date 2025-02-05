Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν σκοπεύει να στείλει στρατό στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της πρότασής του να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του παλαιστινιακού θύλακα και να τον μετατρέψουν στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», διευκρίνισε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος, με την εκπρόσωπο Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ να προσθέτει ωστόσο ότι ο πρόεδρος δεν αποκλείει τίποτα, καθώς πιστεύει ότι «είναι πολύ καλός» στις διαπραγματεύσεις και θέλει να έχει έναν μοχλό πίεσης.

Η Λέβιτ, μιλώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι ο Τραμπ πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της Γάζας «προκειμένου να διασφαλίσουν τη σταθερότητα στην περιοχή», ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να πληρώσουν γι' αυτήν.

«Η κυβέρνησή του πρόκειται να συνεργαστεί με τους εταίρους μας στην περιοχή για την ανοικοδόμηση της περιοχής. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω ότι πρόκειται για μια ανορθόδοξη ιδέα», ανέφερε η Λέβιτ και πρόσθεσε: «Έτσι είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Γι' αυτό τον εξέλεξε ο αμερικανικός λαός και στόχος του είναι η διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή για όλους τους ανθρώπους στην περιοχή».

«Αυτό δεν σημαίνει την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος της Γάζας. Δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν την προσπάθεια αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου τόνισε ακόμη ότι ο Τραμπ θα ήθελε να «μετεγκατασταθούν προσωρινά» οι Παλαιστίνιοι που ζουν στη Γάζα, έτσι ώστε να ανοικοδομηθεί ο θύλακος.

Ο Τραμπ, πάντως, την Τρίτη μίλησε εκτοπισμό των Παλαιστινίων, πρόταση που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και διεθνή κατακραυγή.



