Η υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει τις κομματικές διαμάχες για την ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα αρχίσει να προχωρά από την επόμενη εβδομάδα σε ένα τετραετές σχέδιο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της για την ασφάλεια των συνόρων και τις στρατιωτικές προτεραιότητες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι αγωνίζονται να ενωθούν γύρω από ένα μονοπάτι για να περάσει η ατζέντα του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης του πακέτου φορολογικής μείωσης για άλλα 10 χρόνια, χωρίς να προστεθεί ουσιαστικά στο χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των 36 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο δρόμος μπροστά είναι ιδιαίτερα δύσκολος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου το κόμμα κατέχει μια ισχνή πλειοψηφία 218-215 που περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό σκληροπυρηνικών που συνήθως αρνούνται να ψηφίσουν για οποιοδήποτε νομοσχέδιο δαπανών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας Λίντσεϊ Γκράχαμ είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι αναμένει να αρχίσει να επεξεργάζεται ένα ψήφισμα για τον προϋπολογισμό που θα κατευθύνει επίσης τις επιτροπές να βρουν αντισταθμίσεις για τις νέες δαπάνες με ελπίδες για δράση της Γερουσίας τις επόμενες εβδομάδες. Οι Ρεπουμπλικάνοι θα επιδιώξουν παράταση για τις φορολογικές περικοπές του Τραμπ και άλλες προτάσεις στο πλαίσιο ενός χωριστού σχεδίου αργότερα μέσα στο έτος.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία και ορισμένοι στη Βουλή έχουν ζητήσει τη δράση της Γερουσίας για μια στρατηγική δύο νομοσχεδίων για να ξεπεραστούν οι διχασμοί σχετικά με τις περικοπές δαπανών που έχουν θολώσει τις προσπάθειες της Βουλής να θεσπίσει την ατζέντα του Τραμπ σε ένα ενιαίο, περιεκτικό νομοσχέδιο.

«Ελπίζω να ξεκινήσω από την επόμενη εβδομάδα», είπε ο Γκράχαμ αφού παρουσίασε το σχέδιό του στους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας κατά τη διάρκεια γεύματος. «Η διαδικασία θα διαρκέσει λίγο. Ας ελπίσουμε, ξέρετε, όχι μήνες αλλά εβδομάδες.»

Η παράταση των φορολογικών περικοπών του Τραμπ το 2017, οι οποίες πρόκειται να λήξουν στο τέλος του τρέχοντος έτους, προβλέπεται να κοστίσουν περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε 10 χρόνια, σύμφωνα με τη μη-κομματική Επιτροπή για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό. Μερικοί σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής πίεσαν για περικοπές δαπανών τρισεκατομμυρίων δολαρίων για να αντισταθμίσουν αυτό.

Σύμφωνα με τον Γκράχαμ, το ψήφισμα για τον προϋπολογισμό της Γερουσίας θα δαπανήσει περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση του σχεδίου του Τραμπ για την ασφάλεια των συνόρων και την απέλαση μεταναστών και περίπου ίσο ποσό για την ενίσχυση του αμερικανικού στρατού για την αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον είδε τις ελπίδες του να περάσει ένα ψήφισμα για τον προϋπολογισμό μέχρι την επόμενη εβδομάδα να πέφτουν σε εσωτερικές διαμάχες μεταξύ σκληροπυρηνικών συντηρητικών που θέλουν βαθιές περικοπές δαπανών και μετριοπαθών Ρεπουμπλικανών που ανησυχούν για το πώς τέτοιες περικοπές μπορεί να επηρεάσουν τις δημόσιες υπηρεσίες στις περιφέρειές τους.

Αλλά ο Νο. 2 Ρεπουμπλικανός της Βουλής προειδοποίησε ότι η στρατηγική δύο βημάτων της Γερουσίας θα μπορούσε να καταστήσει πολύ πιο δύσκολη την ψήφιση φορολογικών πολιτικών.

«Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές επιπλοκές στη Βουλή που δεν υπάρχουν στη Γερουσία... ειδικά για ένα φορολογικό νομοσχέδιο», είπε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της πλειοψηφίας της Βουλής, Στιβ Σκαλίζ.

Τα τελευταία δύο χρόνια στην πλειοψηφία τους, οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής έχουν επανειλημμένα στραφεί στους Δημοκρατικούς για να εξασφαλίσουν τις ψήφους που απαιτούνται για την έγκριση μέτρων χρηματοδότησης. Μπροστά στις επιθετικές κινήσεις του Τραμπ για ανασυγκρότηση της κυβέρνησης από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί έχουν προειδοποιήσει ότι δε σχεδιάζουν να βοηθήσουν τους Ρεπουμπλικάνους αυτή τη φορά.

Ο Τζόνσον απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο χρόνος τελειώνει για να δράσει η Βουλή. Αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας είπαν ότι βλέπουν ελάχιστους λόγους να περιμένουν επιτυχία στη Βουλή.

«Η Γερουσία μπορεί να δράσει. Ας ελπίσουμε ότι η Βουλή θα αρχίσει να βλέπει το σχέδιο», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρον Τζόνσον, μέλος της επιτροπής του Γκράχαμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.