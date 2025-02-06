Δέκα νιγήριοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας όταν έπεσαν σε «ενέδρα» στον νομό Τιλαμπερί (δυτικά), κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ το γενικό επιτελείο στη χώρα του Σαχέλ, η οποία παραμένει αντιμέτωπη με τη βία τζιχαντιστικών οργανώσεων εδώ και χρόνια.

Η επίθεση διαπράχθηκε τη Δευτέρα και είχε στόχο στρατιωτική μονάδα που αναζητούσε ζωοκλέφτες. Η μονάδα έπεσε σε «ενέδρα» που έστησε «ομάδα εγκληματιών» στην περιοχή Μπανκιλαρέ (δυτικά), όχι μακριά από τα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο, εξήγησε ο στρατός στο πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο για τις επιχειρήσεις του.

Η ενέδρα είχε αποτέλεσμα «την απώλεια δέκα ανδρείων αδελφών μας στα όπλα» και «δυστυχώς η επέμβαση χερσαίων και αεροπορικών ενισχύσεων δεν επέτρεψε να εντοπιστούν οι δράστες» της επίθεσης αμέσως, σημείωσε ο στρατός.

Συμπλήρωσε ωστόσο πως την επομένη, οι δράστες της επίθεσης, «που συνηθίζουν να ανασυγκροτούνται» έπειτα από κάθε ενέργειά τους, έγιναν στόχος «αεροπορικών πληγμάτων» οι οποίοι προκάλεσαν 15 απώλειες στον «εχθρό».

Ο δυτικός Νίγηρας, όπου βρίσκονται οι περιφέρειες Τερά και Μπανκιλαρέ, έχουν μετατραπεί στο επίκεντρο της βίας των τζιχαντιστικών οργανώσεων στη χώρα.

Από την περιοχή αυτή διέρχονται χιλιάδες φορτηγά που μεταφέρουν αγαθά από τον Νίγηρα και φθάνουν κάθε μήνα στο λιμάνι της Λομέ, στο Τόγκο, μέσω του βόρειου τμήματος της Μπουρκίνα Φάσο. Σχεδόν πάντα, τα φορτηγά αυτά συνοδεύονται από στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων των δυο κρατών.

Στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2024, 21 πολίτες που επέστρεφαν από εβδομαδιαία εμποροπανήγυρη δολοφονήθηκαν στον οδικό άξονα αυτό. Η σφαγή αποδόθηκε σε τζιχαντιστές.

Στον αχανή νομό Τιλαμπερί διεξάγονται δυο ευρείας κλίμακας αντιτζιχαντιστικές επιχειρήσεις του στρατού.

Τον Νίγηρα κυβερνούν στρατιωτικοί που κατέλαβαν την εξουσία με το πραξικόπημα της 26ης Ιουλίου 2023. Η χώρα είναι ταυτόχρονα αντιμέτωπη στο νότιο τμήμα της με τη δράση δυο τζιχαντιστικών οργανώσεων που γεννήθηκαν στη Νιγηρία, της Μπόκο Χαράμ και του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ).+

