Το προεδρικό γραφείο της Αργεντινής ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος Χαβιέ Μιλέι έλαβε την απόφαση να απαγορεύσει τις θεραπείες αλλαγής φύλου και τις χειρουργικές επεμβάσεις για ανηλίκους, καθώς και να επιβάλει όρια στις τρανς γυναίκες που φιλοξενούνται σε γυναικείες φυλακές.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος της προεδρίας Manuel Adorni είπε ότι η απαγόρευση θα περιλαμβάνει ορμονοθεραπεία και ακολούθησε παρόμοιες ανατροπές στη νομοθεσία για τα τρανς δικαιώματα σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Φινλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και επιδίωξε την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Η ανακοίνωση έρχεται μέρες αφότου χιλιάδες Αργεντινοί διαμαρτυρήθηκαν υπέρ των δικαιωμάτων LGBT+ αφού ο Milei έκανε μια ομιλία στο Νταβός της Ελβετίας, στην οποία αμφισβήτησε «τον φεμινισμό, τη διαφορετικότητα, την ένταξη, τις αμβλώσεις, τον περιβαλλοντισμό και την ιδεολογία του φύλου», αποκαλώντας τις προοδευτικές πολιτικές «καρκίνο που πρέπει να εξαλειφθεί», όπως αναφέρει το Reuters.

«Ο πρόεδρος δεν μπορεί να τροποποιήσει έναν νόμο με διάταγμα. Και αν προσπαθήσει θα πάμε στο δικαστικό σώμα και στο Διαμερικανικό Δικαστήριο εάν χρειαστεί», δήλωσε η ομοσπονδία LGBT+ της Αργεντινής στο X, σημειώνοντας ότι ο υφιστάμενος νόμος δεν επιτρέπει χειρουργική επέμβαση φύλου για ανηλίκους.

«Η ιδεολογία του φύλου που λαμβάνεται στα άκρα και εφαρμόζεται σε παιδιά με βία ή ψυχολογικό εξαναγκασμό συνιστά ξεκάθαρα κακοποίηση παιδιών», ανέφερε το γραφείο σε ανακοίνωσή του.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις φύλου γίνονται πολύ σπάνια σε παιδιά παγκοσμίως και οι τρανς ανήλικοι πρέπει γενικά να αξιολογούνται ιατρικά και να διαγνωστούν με δυσφορία φύλου πριν ξεκινήσουν αναστολείς της εφηβείας ή ορμονικές θεραπείες.

Ο ακροδεξιός Μιλέ θα διατάξει επίσης «οι κρατούμενοι θα στεγάζονται σύμφωνα με το φύλο που είναι εγγεγραμμένοι τη στιγμή της διάπραξης του εγκλήματος», ανέφερε το γραφείο του.

Ανεξάρτητα από αυτό, πρόσθεσε, καμία τρανς γυναίκα δεν θα στεγαστεί σε γυναικεία φυλακή εάν καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, εμπορία ανθρώπων ή βίαια εγκλήματα κατά των γυναικών.

«Αυτή η απόφαση θα επιτρέψει ένα πολύ πιο λογικό σύστημα που θα εγγυάται την ασφάλεια όλων των γυναικών κρατουμένων και θα τερματίσει την παραφροσύνη που ωθείται από την άθλια ιδεολογία του φύλου», είπε ο Αντόρνι.

Το γραφείο του Milei δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πόσες τρανς γυναίκες στεγάστηκαν σε γυναικείες φυλακές ή καταδικάστηκαν για τέτοια εγκλήματα, ούτε ανέφερε πώς η αλλαγή θα επηρεάσει τα ιντερσεξ άτομα, τα οποία γεννιούνται με μη δυαδικά βιολογικά χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγο αφότου ένας αμερικανός δικαστής μπλόκαρε ένα εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη ημέρα της θητείας του, το οποίο θα μεταφέρει τις 16 τρανς γυναίκες που στεγάζονται σε γυναικείες φυλακές σε ανδρικά ιδρύματα και θα τερματίζει τη φροντίδα για την αλλαγή φύλου. Οι περισσότερες τρανς γυναίκες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε ανδρικές φυλακές.

