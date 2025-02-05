Η Χαμάς καταδίκασε σήμερα, Τετάρτη την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «καταλάβει» τη Λωρίδα της Γάζας αναγκάζοντας τους Παλαιστίνιους που ζουν εκεί να φύγουν από τα σπίτια τους, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο «ρίχνει λάδι στη φωτιά».

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του (Ντόναλντ) Τραμπ για μια αμερικανική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας και τον εκτοπισμό του λαού μας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οργάνωση και προσθέτει:

Η πρόταση «με στόχο οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβουν τη Λωρίδα της Γάζας» ήταν «επιθετική για τον λαό και τον σκοπό μας, δεν θα εξυπηρετήσει τη σταθερότητα στην περιοχή και θα ρίξει μόνο λάδι στη φωτιά».

Ο «παλαιστινιακός λαός και οι ζωντανές δυνάμεις του δεν θα επιτρέψουν σε κανένα κράτος του πλανήτη να καταλάβει τη γη μας ή να επιβάλει κηδεμονία στον σπουδαίο παλαιστινιακό μας λαό, ο οποίος έχει χύσει ποτάμι αίματος για να απελευθερώσει τη γη μας από την (ισραηλινή) κατοχή και για να ιδρύσει το παλαιστινιακό μας κράτος με την Ιερουσαλήμ για πρωτεύουσα», τονίζει επίσης η Χαμάς στην ανακοίνωσή της.

Το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς απέρριψε επίσης νωρίτερα σήμερα Τετάρτη το σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας από τις ΗΠΑ.

«Δεν θα επιτρέψουμε να βλάψουν τα δικαιώματα του λαού μας, για τα οποία έχουμε αγωνιστεί για πολλές δεκαετίες και έχουμε θυσιάσει πάρα πολλά. Αυτές οι αναφορές αντιπροσωπεύουν μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», σημειώνει.

«Ο παλαιστινιακός λαός δεν θα εγκαταλείψει τη γη, τα δικαιώματα και τους ιερούς τόπους του. Η Γάζα είναι αναπόσπαστο μέρος του παλαιστινιακού κράτους. Τα δικαιώματα των Παλαιστινίων δεν είναι υπό διαπραγμάτευση», σημειώνει ο Αμπάς.

«Όχι» στα σχέδια του Τραμπ λέει και η Τουρκία με τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν να χαρακτηρίζει ως «σκανδαλώδες» το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και τόνισε ότι «το θέμα της απέλασης είναι κάτι που ούτε η περιοχή ούτε εμείς μπορούμε να δεχθούμε. Είναι λάθος να το φέρουμε ακόμα και για συζήτηση».

Ο Φιντάν τόνισε ότι η χώρα του «είναι εναντίον όλων των πρωτοβουλιών που προσπαθούν να αποκλείσουν τον λαό της Γάζας από την εξίσωση» και συμπλήρωσε «Βλέπουμε ότι ο κόσμος κινείται προς έναν νόμο της ζούγκλας, όπου ο καθένας εφαρμόζει τη φιλοσοφία του "το κάνω γιατί είμαι δυνατός", χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των άλλων», ένας σαφής υπαινιγμός για την πολιτική Τραμπ.

Μύδρους κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύουν και οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας. Όπως τονίζει ο ανταποκριτής του sky news στη Μέση Ανατολή, οι κάτοικοι της Γάζας συντάσσονται σε συντριπτικό ποσοστό κατά της πρότασης του Τραμπ.

«Ο Τραμπ μπορεί να πάει στον διάολο, με τις ιδέες του, με τα χρήματά του και με τις πεποιθήσεις του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμίρ Αμπού Μπασίλ

Αλλά και κάτοικοι του θύλακα που μίλησαν σε δημοσιογράφους του πρακτορείου Reuters ξεκαθάρισαν ότι σκοπεύουν να μείνουν στον τόπο τους.

«Ο Τραμπ μπορεί να πάει στο διάολο, με τις ιδέες του, με τα χρήματά του και με τις πεποιθήσεις του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμίρ Αμπού Μπασίλ στην πόλη της Γάζας.

«Δεν πάμε πουθενά. Δεν είμαστε κάποιο από τα περιουσιακά του στοιχεία» σημείωσε.

