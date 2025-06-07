Μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Ίλον Μασκ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι δεν σχεδιάζει να μιλήσει με τον δισεκατομμυριούχο και πρώην σύμμαχό του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διαμάχη τους δεν θα επιλυθεί σύντομα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ είπε ότι «δεν σκέφτεται» τον επικεφαλής της Tesla.

«Ελπίζω να τα πάει καλά με την Tesla», πρόσθεσε, αν και σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστούν τα πολλά συμβόλαια που έχει υπογράψει ο Μασκ με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. «Θα ελέγξουμε τα πάντα», τόνισε. «Είναι πολλά χρήματα».

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος ενδέχεται να ξεφορτωθεί και το κόκκινο Tesla Model S που αγόρασε τον Μάρτιο έπειτα από μια επίδειξη των ηλεκτρικών οχημάτων του Μασκ στον Λευκό Οίκο, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Παράλληλα ο Τραμπ μίλησε για το θέμα και σε πολλά τηλεοπτικά δίκτυα: στο CBS διαβεβαίωσε ότι «είναι απόλυτα επικεντρωμένος» στα προεδρικά του καθήκοντα, «σε τίποτα άλλο».

Μία δημοσιογράφος του CNN που συνομίλησε με τον 78χρονο Τραμπ επεσήμανε ότι της εκμυστηρεύθηκε πως «αυτός ο καημένος άνθρωπος έχει πρόβλημα», αναφερόμενος στον Μασκ.

Παρουσιαστής του Fox News μετέδωσε άλλες δηλώσεις του Τραμπ: «Ο Ίλον τα έχει χάσει εντελώς».

Από την πλευρά του ο δισεκατομμυριούχος δεν έστρεψε τα βέλη του κατά του Αμερικανού προέδρου, αλλά συνέχισε να επικρίνει το φορολογικό νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών.

Στο Χ ο Μασκ σχολίασε ότι «το μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ θα βλάψει πολιτικά τους Ρεπουμπλικάνους και θα αυξήσει το χρέος των ΗΠΑ, που ανέρχεται ήδη στα 36,2 τρισεκ. δολάρια. Στην ανάρτηση ενός χρήστη, ο οποίος επεσήμανε ότι ο Μασκ επέκρινε το Κογκρέσο και ο Τραμπ απάντησε επικρίνοντας προσωπικά τον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος απάντησε «ακριβώς».

Εξάλλου ο επικεφαλής της Tesla, με καταγωγή από τη Νότια Αφρική, εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη ένα νέο πολιτικό κόμμα «για να εκπροσωπεί το 80% του κέντρου», επικαλούμενος δημοσκόπηση που διενεργήθηκε μέσω της πλατφόρμας του Χ.

Μετά την εντυπωσιακή πτώση της τιμής της μετοχής της Tesla την Πέμπτη στη Wall Street (-14%, που μεταφράζεται σε μείωση της αξίας της κατά 150 δισ. δολάρια), η εταιρεία ανέκτησε κάποιες από τις απώλειές της χθες.

Πρόσωπα που έχουν μιλήσει με τον Μασκ δηλώνουν ότι έχει αρχίσει να κοπάζει η οργή του και πιστεύουν ότι θα επιδιώξει να ξαναφτιάξει τις σχέσεις του με τον Τραμπ, σύμφωνα με ένα άτομο που μίλησε με το περιβάλλον του δισεκατομμυριούχου.

Το μέλλον του επικεφαλής της Tesla εξαρτάται πολύ από τις αποφάσεις που θα λάβει η αμερικανική κυβέρνηση αναφορικά με την υιοθέτηση ρυθμιστικών πλαισίων, υπογράμμισε μιλώντας στο AFP ο Νταν Άιβς αναλυτής στην Wedbush, ο οποίος εκτίμησε ότι αυτός «ο καυγάς των κολλεγιόπαιδων» θα καταλήξει «σε εκεχειρία», χωρίς «πραγματικό νικητή και χαμένο».

Ο Ίλον Μασκ «δεν μπορεί να έχει έναν εχθρό» στον Λευκό Οίκο», υπογράμμισε.

Ο επικεφαλής της Tesla, της SpaceX και του X έχει υπογράψει τεράστια συμβόλαια με την αμερικανική κυβέρνηση, γεγονός που τον καθιστά ευάλωτο. Ωστόσο παράλληλα αυτό το γεγονός του δίνει και μεγάλη εξουσία καθώς οι ΗΠΑ του έχουν εμπιστευτεί ευαίσθητου χαρακτήρα αρμοδιότητες.

«Πολύ απογοητευμένος»

Ο Μασκ έχει επικρίνει το φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ που προβλέπει μείωση των φόρων και των κρατικών δαπάνες χαρακτηρίζοντάς το «αηδιαστικό έκτρωμα». Η αντίθεσή του περιπλέκει τις προσπάθειες για την υιοθέτηση του νομοσχεδίου από το Κογκρέσο, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν οριακή πλειοψηφία.

Το νομοσχέδιο του Τραμπ πέρασε οριακά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον περασμένο μήνα και τώρα βρίσκεται ενώπιον της Γερουσίας, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι θα κάνουν περαιτέρω αλλαγές. Μη κομματικοί αναλυτές εκτιμούν πως το νομοσχέδιο αυτό θα προσθέσει 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στο χρέος των ΗΠΑ σε διάστημα 10 ετών.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι έχει ανταλλάξει μηνύματα με τον Μασκ και ελπίζει ότι η διαφωνία θα επιλυθεί γρήγορα.

«Δεν διαφωνώ μαζί του για το πώς κατασκευάζονται οι πύραυλοι και εύχομαι να μην διαφωνούσε μαζί μου για το πώς συντάσσεται και ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο», δήλωσε ο Τζόνσον στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Αρχικά ο Τραμπ είχε παραμείνει σιωπηλός όσο ο δισεκατομμυριούχος προσπαθούσε να τορπιλίσει το νομοσχέδιο, αλλά έσπασε τη σιωπή του την Πέμπτη λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τον Μασκ.

Ο Μασκ, ο οποίος δαπάνησε σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου το 2024, απάντησε ότι ο Τραμπ θα είχε χάσει στις εκλογές χωρίς την στήριξή του.

Ακολούθως ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ακυρώσει τα συμβόλαια που έχει υπογράψει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση με με τις επιχειρήσεις του Μασκ, μεταξύ των οποίων η εταιρεία πυραύλων SpaceX και το δίκτυο δορυφόρων Starlink.

Στη συνέχεια, ο δισεκατομμυριούχος απείλησε να παροπλίσει το διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX, το μόνο αμερικανικό διαστημόπλοιο ικανό να στείλει αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Μασκ αργότερα απέσυρε την απειλή αυτή.

Ο δισεκατομμυριούχος εξοργίστηκε όταν ο Τραμπ ανακάλεσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τον διορισμό του συμμάχου του Τζάρεντ Άιζακμαν στη θέση του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, μια παρατεταμένη διαμάχη δεν είναι καλή ούτε για τον Τραμπ, καθώς θα μπορούσε να δυσκολέψει τους Ρεπουμπλικάνους να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους, εάν ο Μασκ στερήσει από το κόμμα την οικονομική του υποστήριξη ή αν άλλοι σημαντικοί επιχειρηματίες της Σίλικον Βάλεϊ πάρουν αποστάσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ελπίζω να τα βρουν, πιστεύω στη μεταμέλεια», σχολίασε ο Μάικ Τζόνσον.

Ο Μασκ έχει ήδη δηλώσει ότι σχεδιάζει να περιορίσει τα χρήματα που δαπανά για την υποστήριξη πολιτικών και την Τρίτη ζήτησε να απολυθούν του χρόνου «όλοι οι πολιτικοί που πρόδωσαν τον αμερικανικό λαό».

Πηγή: skai.gr

