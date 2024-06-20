Η κλιματική αλλαγή κατέστησε κατά 35 φορές πιθανότερο το πρόσφατο κύμα καύσωνα σε ΗΠΑ και Μεξικό

Η κλιματική αλλαγή κατέστησε κατά 35 φορές πιθανότερο το πρόσφατο φονικό κύμα καύσωνα που έπληξε στα τέλη Μαΐου και τις αρχές Ιουνίου τις ΗΠΑ, το Μεξικό και την κεντρική Αμερική, επισημαίνουν σήμερα ειδικοί του δικτύου αναφοράς World Weather Attribution (WWA).

Οι ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε αυτό το καιρικό φαινόμενο τον Μάιο και αυτόν τον μήνα στις περιοχές αυτές έχουν πλέον τετραπλάσιες πιθανότητες να επαναληφθούν με το σημερινό κλίμα από ό,τι πριν από 25 χρόνια, υπογραμμίζουν επίσης οι ειδικοί του WWA, οι οποίοι αξιολογούν τακτικά τη σχέση ανάμεσα στα ακραία καιρικά φαινόμενα στον κόσμο και την απορρύθμιση του κλίματος.

Καύσωνες υπήρχαν πάντοτε, αλλά η κλιματική αλλαγή, που προκαλείται από τη μαζική καύση για πάνω από έναν αιώνα άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, τους καθιστά εντονότερους και συχνότερους. Η ζέστη στοιχίζει τη ζωή σε περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο από τους κυκλώνες ή τις πλημμύρες.

Υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται από τον Μάρτιο στο Μεξικό, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 125 ανθρώπους, ενώ χιλιάδες έχουν ασθενήσει.

«Δεν έχουμε ακόμη όλες τις λεπτομέρειες για τους θανάτους που προκλήθηκαν από τη ζέστη, οι οποίοι δηλώνονται μερικές φορές ύστερα από μήνες από τότε που επήλθαν», υπογράμμισε το επιστημονικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς αυτούς, η συνέχιση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και ως εκ τούτου της εκπομπής αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα εκθέσει εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε επικίνδυνα κύματα ζέστης στο μέλλον.

Ο φετινός Μάιος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο, και ο 12ος συνεχόμενος μήνας που καταρρίπτει το ρεκόρ θερμοκρασίας για τον ίδιο μήνα άλλες χρονιές, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Η Ινδία έχει υψηλές θερμοκρασίες την περίοδο που έχει ζέστη, αλλά φέτος τα κύματα καύσωνα ξέφυγαν από τον κανόνα, καταρρίπτοντας ρεκόρ θερμοκρασιών.

Στη Σαουδική Αραβία επίσης, πάνω από 900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο μεγάλο ετήσιο προσκήνυμα των μουσουλμάνων, το χατζ, τις τελευταίες μέρες, οι περισσότεροι λόγω του καύσωνα, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 51,8 βαθμούς Κελσίου.

Για τη μελέτη αυτή που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι ειδικοί του WWA ανέλυσαν τις πέντε συνεχόμενες πιο ζεστές μέρες και νύχτες του «θερμικού θόλου» που έπληξε τις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, το Μεξικό, τη Γουατεμάλα, το Μπελίζ, το Ελ Σαλβαδόρ και την Ονδούρα στα τέλη Μαΐου και τις αρχές Ιουνίου.

Αυτοί συμπέραναν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη αύξησε κατά 1,4 βαθμό Κελσίου την θερμοκρασία αυτών των πέντε ημερών και πολλαπλασίασε κατά 35 φορές την πιθανότητα να προκύψει ένα τέτοιο φαινόμενο σε ένα κλίμα που δεν έχει υποστεί την υπερθέρμανση που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

«Αυτό ο 1,4 επιπλέον βαθμός Κελσίου που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή έκαναν την διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για πολλούς ανθρώπους τον Μάιο και τον Ιούνιο», υπογραμμίζει η Καρίνα Ισκέρδο του Κέντρου για το Κλίμα του Ερυθρού Σταυρού.

Τα κύματα ζέστης επηρεάζουν ιδιαιτέρως τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τους ανθρώπους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, κατά μείζονα λόγο στο Μεξικό και την κεντρική Αμερική, όπου τα σπίτια είναι λιγότερο ανθεκτικά στη ζέστη και όπου οι άνθρωποι έχουν λιγότερες δυνατότητες να δροσιστούν τη νύχτα.

