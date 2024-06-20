«Να θυμάστε ποιος σας βοήθησε όταν πολεμούσατε Αμερικανούς και Γάλλους εισβολείς» ήταν ουσιαστικά το μήνυμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην κυβέρνηση του Βιετνάμ κατά την επίσκεψή του στο Ανόι.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι η Σοβιετική Ένωση είχε παράσχει αποτελεσματική βοήθεια στον «ηρωικό αγώνα του Βιετναμέζικου λαού ενάντια στους Γάλλους και τους Αμερικανούς εισβολείς και αργότερα συνέβαλε στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ».

«Είναι σημαντικό το Βιετνάμ να το θυμάται αυτό, και να τιμάει τη μνήμη», δήλωσε εμφατικά ο Ρώσος ηγέτης.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε το Βιετνάμ έναν από τους πιο αξιόπιστους εταίρους της Ρωσίας, με τις διμερείς σχέσεις να έχουν προχωρήσει πολύ, και να έχουν αντέξει σε πολλές δοκιμασίες «με τιμή» αναφέρει το TASS.

«Είναι χαρά να βρίσκομαι στο φιλόξενο Βιετνάμ, στο φιλόξενο έδαφος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ. Ένας από τους μακροχρόνιους και αξιόπιστους φίλους και εταίρους μας. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης Ρωσίας-Βιετνάμ έχουν προχωρήσει πολύ και έχουν αντέξει τις δοκιμασίες του πολέμου με τιμή» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Βιετνάμ Φαμ Μινχ Τσιν.

Η Μόσχα και το Ανόι ενισχύουν τους δεσμούς στον τομέα του πολιτισμού και το Βιετνάμ έχει γίνει δημοφιλής προορισμός για τους Ρώσους τουρίστες, είπε ο Πούτιν μετά από συνάντηση με τον Βιετναμέζο ομόλογό του Το Λαμ.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε το Βιετνάμ για την «από κάθε άποψη θερμή υποδοχή».

«Όταν λέω "ζεστή", εννοώ όχι μόνο τη θερμοκρασία στο δρόμο, αλλά και την εγκαρδιότητα -και το βλέπουμε αυτό- [με τον τρόπο που] οι κάτοικοι του Ανόι χαιρετούν την αντιπροσωπεία μας στους δρόμους. Μεταφέρω σε αυτούς τους πιο ειλικρινείς χαιρετισμούς και τις ευχές μου για ευημερία», είπε ο Πούτιν.



Υποδεχόμενο τον κ. Πούτιν, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), το Ανόι εκτίθεται στον κίνδυνο να προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους δυτικούς εταίρους του, πάνω απ’ όλα στις ΗΠΑ αναφέρουν στο μεταξύ αναλυτές. Η Ουάσιγκτον θεωρεί το Βιετνάμ των 100 εκατομμυρίων κατοίκων χώρα στρατηγικής σημασίας ως προς τη βιομηχανική παραγωγή, ειδικά ημιαγωγών.

