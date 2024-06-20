Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε την Κίνα για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή της στη Ρωσία εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Στόλτενμπεργκ διαμήνυσε την Τετάρτη στo Πεκίνο ότι «θα υπάρξουν, και πρέπει να υπάρξουν, κάποιες συνέπειες».



«Δεν είναι διατηρήσιμο και βιώσιμο η Κίνα να συνεχίζει να τροφοδοτεί τη μεγαλύτερη απειλή ασφαλείας για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ειδικά στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας τη ρωσική πολεμική οικονομία», τόνισε ο Στόλτενμπεργκ σε δημοσιογράφους στην Οτάβα, όπου έφτασε για να συναντηθεί με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

Ερωτηθείς για την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρουστη Βόρεια Κορέα, ο Στόλτενμπεργκ σημείωσε τη σημασία της ενότητας μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ σε μια εποχή «όπου αυταρχικές δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και η Κίνα«Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι εμείς (το ΝΑΤΟ), υπό το πρίσμα του συντονισμού μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας, συνεργαζόμαστε επίσης στενότερα με τους εταίρους μας στην Ασία-Ειρηνικό, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία», είπε. προσθέτοντας ότι η επίσκεψη του Πούτιν αποκάλυψε την εξάρτηση της Ρωσίας από τους «αυταρχικούς φίλους» της στον αγώνα της κατά της Ουκρανίας.Ερωτηθείς για τα σχέδια του Καναδά να επιτύχει τον στόχο της συμμαχίας τα μέλη της να δαπανούνστην άμυνα, ο Στόλτενμπεργκ προέτρεψε τους συμμάχους να επιτύχουν αυτό τον στόχο, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να ακούσει τα σχέδια του Καναδά ως προς αυτό.Σημείωσε ότι είναι σημαντικό το ΝΑΤΟ να επενδύει για την άμυνά του και την αποτροπή του πολέμου, ενώ χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσίασυμπεριλαμβανομένων όπλων μεγάλου βεληνεκούς και προηγμένων πυραυλικών συστημάτων».ότι θα διατηρήσουμε την ειρήνη είναι να σταθούμε μαζί ως ΝΑΤΟ και να επενδύσουμε όπως έχουμε συμφωνήσει. Συμφωνήσαμε στο ΝΑΤΟ να επενδύσουμε τουλάχιστον το 2%», παρατήρησε σύμφωνα με το Anadolu.

