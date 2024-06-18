Οι ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε ορισμένες πόλεις των ΗΠΑ καταρρίπτουν αυτήν την εβδομάδα ρεκόρ δεκαετιών, καθώς κύμα καύσωνα σαρώνει τις κεντρικές και βορειοανατολικές πολιτείες, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ενεργοποίησε το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης λόγω του καύσωνα που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το σαββατοκύριακο, επηρεάζοντας σχεδόν 80 εκατομμύρια ανθρώπους από την Ιντιάνα μέχρι το Μέιν.

Ένα 24ωρο αφότου στην πόλη Σίρακιους της Νέας Υόρκης ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 34,4 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο για την εποχή επίπεδο από το 1994, η κυβερνήτρια Χόκουλ προειδοποίησε για το δυνητικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα: «Έχουμε δει χιονοθύελλες, έχουμε δει πλημμύρες, είχαμε τυφώνες, είχαμε ανεμοστρόβιλους… Αλλά αυτός ο καύσωνας είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει περισσότερους θανάτους».

Οι παραλίες και οι δημόσιες πισίνες θα είναι ανοικτές από νωρίς το πρωί για το κοινό που θα θελήσει να εκμεταλλευθεί την αυριανή αργία της 19ης Ιουνίου (Juneteenth) για να απολαύσει λίγες ανάσες δροσιάς, είπε η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης.

Στο Σικάγο, η μέγιστη θερμοκρασία ανήλθε σε 36,1 βαθμούς Κελσίου στο διεθνές αεροδρόμιο Ο’Χέαρ, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 35,5 βαθμών που είχε καταγραφεί το 1957.

Το Ντιτρόιτ και η Φιλαδέλφεια – όπως και αρκετές περιοχές σε Νιου Χάμσιρ, Κονέκτικατ και Μέιν – προβλέπεται τα επόμενα 24ωρα να καταγράψουν θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή, προειδοποίησε ο μετεωρολόγος Μαρκ Σενάρντ.

Η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να προσέχουν τους γείτονες τους, ιδίως τους ηλικιωμένους που είναι πιο ευάλωτοι σε συνθήκες καύσωνα. «Βεβαιωθείτε πως είναι καλά», τόνισε η Γκρέτσεν Γουίτμερ.

