Τεράστια καταστροφή αφήνουν πίσω τους οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές στο νότιο Νέο Μεξικό. Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις δασικές πυρκαγιές, που μετέτρεψαν σε αποκαΐδια περίπου 500 σπίτια και προκάλεσαν την εσπευσμένη απομάκρυνση περίπου 8.000 κατοίκων από την ορεινή κοινότητα Ρουιδόσο.

Ανθρώπινο λείψανο, που δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη, βρέθηκε στο κάθισμα του οδηγού αυτοκινήτου που κάηκε ολοσχερώς, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία του Νέου Μεξικού χθες. Το δεύτερο θύμα αναγνωρίστηκε και ήταν ο Πάτρικ Πίρσον, 60 ετών.

Η Μισέλ Λουχάν Γκρίσαμ, η κυβερνήτρια του Νέου Μεξικού, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ανάμεσα στα 1.400 κτίρια που κατέστρεψαν οι φλόγες ήταν κάπου 500 σπίτια. Πρόκειται για μια από τις πιο καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της πολιτείας.

Δασική περιοχή περίπου 135 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αλμπουκέρκι, της μεγαλύτερης πόλης του Νέου Μεξικού, υπέστη σειρά πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα, ανάμεσά τους μιας η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε δυο ανθρώπους το 2022.

It is now pouring rain over the Salt and South Fork Fires in Ruidoso, New Mexico.



A flash flood warning has been issued for the surrounding communities. It looks like aircraft over the fire have been released.



Crazy. #wildfire #nmfire #saltfire #southforkfire pic.twitter.com/CmsOhv44cs — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) June 19, 2024

Η κυρία Λουχάν Γκρίσαμ δήλωσε χθες πως ζήτησε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να κηρύξει τον πυροπαθή τομέα της πολιτείας της σε κατάσταση μείζονος καταστροφής. Δυο πυρκαγιές κατέκαψαν εκτάσεις που ξεπερνούν τα 93 τετραγωνικά χιλιόμετρα βόρεια και νότια της Ρουιδόσο.

Το Νέο Μεξικό είναι αντιμέτωπο με ξηρασία που κρατάει δεκαετίες κι έχει κάνει τις δασικές πυρκαγιές πολύ πιο καταστροφικές, καθώς εξαπλώνονται ταχύτερα στην ξηρή βλάστηση. Το 2022, στην πολιτεία αυτή είχε εκδηλωθεί η μεγαλύτερη πυρκαγιά στις ηπειρωτικές ΗΠΑ στην ιστορία, μετατρέποντας σε αποκαΐδια εκτάσεις σχεδόν 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Fire Horror In New Mexico: The entire town of Ruidoso, New Mexico, nearly 8,000 people were evacuated.

The South Fork, Salt, and Penn Scott Fires have turned into this town’s worst nightmare. #Wildfire #NewMexico pic.twitter.com/pFelMXoGeh — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) June 18, 2024

Σημειώνεται ότι μετά τις πυρκαγιές σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών. Αναμένονται δε, νέες βροχοπτώσεις τις επόμενες δύο ημέρες.

