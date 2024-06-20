Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τεράστια καταστροφή στο Νέο Μεξικό: 2 νεκροί, 500 σπίτια αποκαΐδια εξαιτίας των εκτεταμένων πυρκαγιών - Βίντεο

Η Μισέλ Λουχάν Γκρίσαμ, η κυβερνήτρια του Νέου Μεξικού, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ανάμεσα στα 1.400 κτίρια που κατέστρεψαν οι φλόγες ήταν κάπου 500 σπίτια.

New Mexico

Τεράστια καταστροφή αφήνουν πίσω τους οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές στο νότιο Νέο Μεξικό. Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις δασικές πυρκαγιές, που μετέτρεψαν σε αποκαΐδια περίπου 500 σπίτια και προκάλεσαν την εσπευσμένη απομάκρυνση περίπου 8.000 κατοίκων από την ορεινή κοινότητα Ρουιδόσο.

Ανθρώπινο λείψανο, που δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη, βρέθηκε στο κάθισμα του οδηγού αυτοκινήτου που κάηκε ολοσχερώς, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία του Νέου Μεξικού χθες. Το δεύτερο θύμα αναγνωρίστηκε και ήταν ο Πάτρικ Πίρσον, 60 ετών.

Η Μισέλ Λουχάν Γκρίσαμ, η κυβερνήτρια του Νέου Μεξικού, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ανάμεσα στα 1.400 κτίρια που κατέστρεψαν οι φλόγες ήταν κάπου 500 σπίτια. Πρόκειται για μια από τις πιο καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της πολιτείας.

Δασική περιοχή περίπου 135 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αλμπουκέρκι, της μεγαλύτερης πόλης του Νέου Μεξικού, υπέστη σειρά πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα, ανάμεσά τους μιας η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε δυο ανθρώπους το 2022.

Η κυρία Λουχάν Γκρίσαμ δήλωσε χθες πως ζήτησε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να κηρύξει τον πυροπαθή τομέα της πολιτείας της σε κατάσταση μείζονος καταστροφής. Δυο πυρκαγιές κατέκαψαν εκτάσεις που ξεπερνούν τα 93 τετραγωνικά χιλιόμετρα βόρεια και νότια της Ρουιδόσο.

Το Νέο Μεξικό είναι αντιμέτωπο με ξηρασία που κρατάει δεκαετίες κι έχει κάνει τις δασικές πυρκαγιές πολύ πιο καταστροφικές, καθώς εξαπλώνονται ταχύτερα στην ξηρή βλάστηση. Το 2022, στην πολιτεία αυτή είχε εκδηλωθεί η μεγαλύτερη πυρκαγιά στις ηπειρωτικές ΗΠΑ στην ιστορία, μετατρέποντας σε αποκαΐδια εκτάσεις σχεδόν 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σημειώνεται ότι μετά τις πυρκαγιές σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών. Αναμένονται δε, νέες βροχοπτώσεις τις επόμενες δύο ημέρες. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιές Πυρκαγιές Νέο Μεξικό ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark