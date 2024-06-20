Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Υπό έρευνα από την ανεξάρτητη Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών βρίσκονται στη Βρετανία τρία πρόσωπα που στοιχημάτισαν χρήματα για την ημερομηνία των εκλογών, που τελικά προκηρύχθηκαν από τον Ρίσι Σούνακ για τις 4 Ιουλίου.

Πρόκειται για πρόσωπα που με διάφορους τρόπους φαίνεται ότι είχαν πρόσβαση στον απερχόμενο Βρετανό πρωθυπουργό ή έστω σε πιθανή ενημέρωση για τις αποφάσεις του.

Η πρώτη περίπτωση χρονικά αφορά τον μέχρι πρότινος βουλευτή των Συντηρητικών και κοινοβουλευτικό βοηθό του κ. Σούνακ Κρεγκ Γουίλιαμς. Ο έμπιστος συνεργάτης του Βρετανού πρωθυπουργού έχει απολογηθεί για την «εσφαλμένη κρίση» του να τοποθετήσει στοίχημα 100 λιρών για εκλογές τον Ιούλιο, μόλις λίγες ημέρες πριν από την προκήρυξη από τον κ. Σούνακ.

Ο ηγέτης των Συντηρητικών σχολίασε πως είναι «πολύ απογοητευμένος» με τον συνεργάτη του. Αμφότεροι πάντως έχουν αρνηθεί να διευκρινίσουν αν ο κ. Γουίλιαμς είχε ενημερωθεί από τον Ρίσι Σούνακ για την ημερομηνία των εκλογών πριν από τον στοιχηματισμό.

Παρόμοια υπόθεση αφορά και η δεύτερη έρευνα, κατά μέλους της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου που υπηρετούσε στην προσωπική φρουρά του Ρίσι Σούνακ. Ο εν λόγω αστυνομικός έχει συλληφθεί λόγω καταγγελιών για τοποθέτηση στοιχημάτων επί της ημερομηνίας των εκλογών.

Η τρίτη περίπτωση υπό διερεύνηση ανακοινώθηκε αργά την Τετάρτη και αφορά την υποψήφια βουλεύτρια των Συντηρητικών στο Βορειοδυτικό Μπρίστολ Λώρα Σώντερς, η οποία επίσης φέρεται να έβαλε στοίχημα για την ημερομηνία των εκλογών.

Όπως αποκαλύπτεται το πρωί της Πέμπτης, η κα Σώντερς είναι σύζυγος του Τόνι Λι, διευθυντή εκστρατειών του Συντηρητικού Κόμματος.

