Η κινεζική κυβέρνηση σχεδιάζει να ακυρώσει τη δεύτερη ημέρα της διήμερης συνόδου κορυφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Η αλλαγή αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημάδι της επιδεινούμενης σχέσης μεταξύ Πεκίνου και Βρυξελλών.

Αρχικά, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επρόκειτο να συναντηθούν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ στο Πεκίνο στις 24 Ιουλίου και στη συνέχεια να μεταβούν στην πόλη Χεφέι στις 25 Ιουλίου για επιχειρηματική σύνοδο. Πλέον, η συνάντηση θα περιοριστεί μόνο στην πρώτη ημέρα στην κινεζική πρωτεύουσα.

Το Πεκίνο επιδιώκει να εμφανιστεί ως πιο αξιόπιστος εταίρος από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αποξενώσει συμμάχους των ΗΠΑ μέσω των δασμών και των απαιτήσεων σε ζητήματα που αφορούν στην άμυνα. Ωστόσο, οι σχέσεις με την ΕΕ επιβαρύνονται από χρόνιες διαφωνίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη βιομηχανική πολιτική της Κίνας.

Την ένταση ενισχύει και η εμπορική ανισορροπία, σε συνδυασμό με τους νέους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών, οι οποίοι έχουν πλήξει ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Προηγήθηκε η ακύρωση του βασικού Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου ΕΕ–Κίνας για την Οικονομία και το Εμπόριο, καθώς και ενός ψηφιακού φόρουμ, λόγω έλλειψης προόδου στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Αυτά τα φόρα θεωρούνταν προετοιμασία για τη σύνοδο των ηγετών.

Στο μεταξύ, ο Κινέζος ΥΠΕΞ Ουάνγκ Γι βρίσκεται στην Ευρώπη για συναντήσεις σε Βρυξέλλες, Γερμανία και Γαλλία. Την Τετάρτη, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας κάλεσε την Κίνα να τερματίσει τις «παρεμβατικές πρακτικές», να αποσύρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπανίων γαιών και να σταματήσει τη στήριξη προς τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, ζητώντας επίσης πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η κινεζική πλευρά, από την άλλη, κάλεσε την ΕΕ να δει την Κίνα ως εταίρο και όχι ως αντίπαλο, τονίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας για την επίλυση των διαφορών.

Το Πεκίνο ανησυχεί ότι η ΕΕ μπορεί να συνάψει εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τους εξαγωγικούς ελέγχους και την ιδιοκτησία στρατηγικών τομέων, παρόμοιες με εκείνες που συμφωνήθηκαν μεταξύ ΗΒ και ΗΠΑ.





