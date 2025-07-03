ΗΠΑ: Μετανάστης που απελάθηκε από λάθος στο Ελ Σαλβαδόρ είπε πως τον βασάνισαν

Ένας μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ που απελάθηκε κατά λάθος και κατόπιν οδηγήθηκε πίσω στις ΗΠΑ, έπειτα από μια δικαστική μάχη μηνών, υποστήριξε πως τον χτύπησαν και τον υπέβαλαν σε ψυχολογικά βασανιστήρια, κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στη χώρα του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατέθεσαν οι συνήγοροί του.

Ο Κιλμάρ Αμπρέγκο Γκαρσία, ηλικίας 30 ετών, που έχει φυλακιστεί στις ΗΠΑ όπου κατηγορείται για μεταφορά παράτυπων μεταναστών, πέρασε πολλούς μήνες σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Σαλβαδόρ, μετά την απέλασή του μαζί με περισσότερους από 250 άνδρες, για τους περισσότερους εκ των οποίων υπήρχαν υποψίες ότι είναι μέλη μιας βενεζουελάνικης συμμορίας.

Η υπόθεσή του έγινε εμβληματική της αντιπαράθεσης μεταξύ της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης και της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο την πολιτική του Αμερικανού προέδρου για τις μαζικές απελάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγαγε τη μάχη κατά της παράτυπης μετανάστευσης ως απόλυτη προτεραιότητά του και επικοινωνεί συχνά το θέμα των απελάσεων μεταναστών.

Ο Αμπρέγκο Γκαρσία «υπέστη σοβαρή κακομεταχείριση κατά την άφιξή του στο CECOT (Terrorism Confinement Center- Κέντρο Περιορισμού Τρομοκρατών), μεταξύ άλλων βίαια χτυπήματα, στέρηση ύπνου, ανεπαρκή διατροφή και ψυχολογικά βασανιστήρια», είπαν οι δικηγόροι του σε ένα έγγραφο που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Μέριλαντ (ανατολικά) όπου διέμενε αυτός ο υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ, που είναι παντρεμένος με μία Αμερικανίδα.

Υποστήριξαν ότι κατά την άφιξή τους «εκείνος και άλλοι 20 υπήκοοι Ελ Σαλβαδόρ υποχρεώθηκαν να μείνουν πεσμένοι στα γόνατα από τις 21.00 έως τις 06.00, με σωφρονιστικούς υπαλλήλους να χτυπούν εκείνους που κατέρρεαν από την κούραση». Σε αυτό το διάστημα «δεν του επιτρεπόταν να πάει τουαλέτα και εκείνος λερώθηκε».

Οι κρατούμενοι οδηγήθηκαν σε γεμάτα από κόσμο κελιά χωρίς κανένα παράθυρο και με τεχνητό φωτισμό 24 ώρες το 24ωρο, σύμφωνα με τους δικηγόρους που λένε επίσης πως ο πελάτης τους έχασε 14 κιλά, τις δύο πρώτες εβδομάδες της κράτησής του.

Ενώ αυτή τη στιγμή κρατείται στο Τενεσί (νότια), όπου διώκεται για διακίνηση μεταναστών, ο Κιλμάρ Αμπρέγκο Γκαρσία ζήτησε, στα τέλη Ιουνίου, να παραμείνει στη φυλακή υπό τον φόβο ότι θα απελαθεί εκ νέου μετά την απελευθέρωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

