Κλειστά τα χαρτιά του κράτησε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, αναφορικά με την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την ΕΕ».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εμπορικών συμφωνιών, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες που επιλέγουν μονομερείς ενέργειες στο εμπόριο «θα πρέπει να είναι προσεκτικές», καθώς οι εμπορικοί όροι τους ενδέχεται να επιστρέψουν «ως μπούμερανγκ» στα επίπεδα της 2ας Απριλίου.

Σημειώνεται ότι ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, με στόχο την επίτευξη μιας υψηλού επιπέδου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει να αποφύγει την επιβολή δασμών 50% σε όλες τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ, που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

