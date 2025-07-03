Την άρση περιορισμών στις εξαγωγές προς την Κίνα για εταιρείες που αναπτύσσουν λογισμικό σχεδίασης μικροτσίπ και για παραγωγούς αιθανίου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί αποκλιμάκωση στις εμπορικές εντάσεις Ουάσιγκτον – Πεκίνου.

Όπως αναφέρει και το Reuters, oι εταιρείες Synopsys, Cadence Design Systems και Siemens – τρεις από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως στον τομέα του ηλεκτρονικού σχεδιασμού αυτοματισμού (EDA) – γνωστοποίησαν χθες Τετάρτη ότι επαναφέρουν την πρόσβαση Κινέζων πελατών στο λογισμικό και την τεχνολογία τους.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον απέστειλε επιστολές σε εταιρείες παραγωγής αιθανίου, ανακαλώντας την απαίτηση έκδοσης αδειών για εξαγωγές προς την Κίνα που είχε επιβληθεί στα τέλη Μαΐου και Ιουνίου.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί είχαν τεθεί ως αντίποινα από την κυβέρνηση Τραμπ, στον απόηχο της απόφασης του Πεκίνου να αναστείλει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών – στρατηγικής σημασίας για την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική, την αμυντική βιομηχανία και τις εταιρείες ημιαγωγών.

Η απειλή διακοπής της εφοδιαστικής αλυσίδας είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και κινδύνευε να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία για το διμερές εμπόριο.

Την Παρασκευή, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, στο οποίο η Κίνα θα αξιολογεί αιτήσεις εξαγωγών για ελεγχόμενα προϊόντα, ενώ οι ΗΠΑ θα προχωρούν στην άρση των αντίστοιχων περιορισμών.

«Οι ΗΠΑ επέκτειναν τις κυρώσεις για να πετύχουν αποκλιμάκωση. Έβαλαν περισσότερους περιορισμούς για να αναγκάσουν το Πεκίνο να κάνει πίσω στις σπάνιες γαίες», ανέφερε πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων.

Η ίδια πηγή υποστήριξε πως, εφόσον διατηρηθεί αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξει σταδιακή επιστροφή στο καθεστώς που ίσχυε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

Ανακούφιση για την κινεζική βιομηχανία μικροτσίπ

Η Siemens ανακοίνωσε ότι επανεκκίνησε τις πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη στην Κίνα, έπειτα από σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ότι οι περιορισμοί έχουν αρθεί. Η μετοχή της κατέγραψε άνοδο 1,7% μετά το άνοιγμα των αγορών την Πέμπτη.

Η Synopsys γνωστοποίησε πως θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές ενημερώσεις εντός τριών εργάσιμων ημερών για την πλήρη αποκατάσταση της πρόσβασης των Κινέζων πελατών.

Οι μακροχρόνιοι περιορισμοί στην πρόσβαση της Κίνας στο λογισμικό EDA εκτιμάται πως θα προκαλούσαν σοβαρή ζημιά στον κλάδο σχεδίασης μικροκυκλωμάτων της χώρας, καθώς οι τρεις εταιρείες ελέγχουν πάνω από το 70% της αγοράς, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν έχουν αρθεί και άλλοι περιορισμοί, όπως η αναστολή αδειών της GE Aerospace για εξαγωγή κινητήρων προς την Κίνα ή των προμηθευτών πυρηνικού εξοπλισμού για πωλήσεις σε κινεζικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

