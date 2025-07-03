Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε σήμερα να επιτευχθεί μια εμπορική συμφωνία «το συντομότερο δυνατόν» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, με «τους χαμηλότερους δυνατούς» δασμούς.

«Για εμένα, η καλή συμφωνία είναι η συμφωνία που θα επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν, με τους χαμηλότερους δυνατούς δασμούς, η οποία θα είναι δίκαιη και σταθερή», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, έξι ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Απείλησε με αντίποινα το Ιράν

Εξάλλου, ο Μακρόν απείλησε με «αντίποινα» το Ιράν, εάν δεν αποσύρει τις κατηγορίες σε βάρος δύο Γάλλων πολιτών που κρατούνται σε ιρανικές φυλακές.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε την Τετάρτη ότι ασκήθηκε δίωξη στη Σεσίλ Κολέρ και τον σύντροφό της, τον Ζακ Παρί, για κατασκοπεία υπέρ της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ. Το Παρίσι υποστηρίζει ότι το ζευγάρι κρατείται αυθαίρετα, σε συνθήκες που παραπέμπουν σε βασανιστήρια.

Ο Μακρόν είπε ότι θα ληφθούν «αντίμετρα» εάν η Τεχεράνη επιμείνει στις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτήρισε «πρόκληση απέναντι στη Γαλλία» και «απαράδεκτη επιλογή επιθετικότητας». Πρόσθεσε ότι σκοπεύει να μιλήσει σύντομα για το θέμα με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν.

