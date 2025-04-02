Αποστολή 80 τόνων προμηθειών από την ΕΕ στη Μιανμάρ

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕ διοχετεύει περαιτέρω βοήθεια στη Μιανμάρ, με ανθρωπιστική γέφυρα και προμήθειες που συλλέχθηκαν για να διανεμηθούν στη χώρα, η οποία βρίσκεται σε μεγάλη κρίση μετά τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ έχει δρομολογήσει μια επιχείρηση ανθρωπιστικής αεροπορικής γέφυρας, με την πρώτη πτήση να αναχωρεί σήμερα από την Κοπεγχάγη προς τη Γιανγκόν. «Το φορτίο των 80 τόνων προμηθειών που ανήκουν στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων σκηνών, κιτ παιδικής προστασίας, κιτ υγείας και κιτ νερού και αποχέτευσης, θα αποσταλεί στην UNICEF» όπως ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν.

Όπως έγινε γνωστό μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, μια ομάδα 12 Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων θα αναπτυχθεί στην Μπανγκόκ και την Κουάλα Λουμπούρ τις επόμενες ημέρες για να διασφαλίσει ότι η βοήθεια από τα κράτη μέλη της ΕΕ θα φθάσει σε όσους έχουν ανάγκη. «Για να διασφαλίσει την υποστήριξη εντός των πιο κρίσιμων ωρών μετά την καταστροφή, η ΕΕ ενεργοποίησε τη δορυφορική υπηρεσία Copernicus για να διευκολύνει την εκτίμηση των επιπτώσεων και απελευθέρωσε 2,5 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια. Σήμερα, η ΕΕ αποδεσμεύει επίσης επιπλέον 500.000 ευρώ συνεισφέροντας στη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών» αναφέρει η Κομισιόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.