Η ιταλική αστυνομία ερευνά πιθανό εμπρησμό σε αντιπροσωπεία Tesla TSLA.O στη Ρώμη κατά τη διάρκεια της νύχτας που κατέστρεψε 17 αυτοκίνητα, δήλωσε πηγή ασφαλείας τη Δευτέρα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ιταλική αντιτρομοκρατική αστυνομική μονάδα Digos ηγείται της έρευνας και εξετάζει την πιθανότητα αναρχικοί να πυρπόλησαν τα αυτοκίνητα στα ανατολικά προάστια της Ρώμης, σύμφωνα με την πηγή. Οι εικόνες από drone δείχνουν τα καμένα αυτοκίνητα σε ένα πάρκινγκ.

Τα αυτοκίνητα Tesla έχουν γίνει στόχοι βανδαλισμών σε πολλές χώρες, ως απάντηση στον δεξιό ακτιβισμό του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Έλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έχει επίσης την πλατφόρμα X, έχει ενταχθεί στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έχει υποστηρίξει τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.

Η πυροσβεστική ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 04.30 π.μ. (02:30 GMT) και η αντιπροσωπεία υπέστη μερική ζημιά, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε.

Σημειώνεται πως ο Ελον Μασκ σήμερα τοποθετήθηκε στην καταδικαστική απόφαση κατά της Μαρίν Λε Πέν, παίρνοντας το μέρος της ακροδεξιάς πολιτικού.

Σε ανάρτησή του αναφέρει: «Οταν η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να κερδίσει μέσω της Δημοκρατικής ψήφου, καταχρώνται το νομικό σύστημα για να φυλακίσουν τους αντιπάλους τους.

Αυτή είναι η πάγια στρατηγική τους σε όλον τον κόσμο».

