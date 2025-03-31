Λογαριασμός
Φωτιά σε αντιπροσωπεία της Tesla στη Ρώμη κατέστρεψε 17 αυτοκίνητα - Έρευνα για πιθανό εμπρησμό (Βίντεο)

Εξετάζεται η πιθανότητα να πυρπόλησαν τα αυτοκίνητα στα ανατολικά προάστια της Ρώμης - Η αντιπροσωπεία υπέστη μερική ζημιά, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε

Φωτιά σε αντιπροσωπεία της Tesla στη Ρώμη

Η ιταλική αστυνομία ερευνά πιθανό εμπρησμό σε αντιπροσωπεία Tesla TSLA.O στη Ρώμη κατά τη διάρκεια της νύχτας που κατέστρεψε 17 αυτοκίνητα, δήλωσε πηγή ασφαλείας τη Δευτέρα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ιταλική αντιτρομοκρατική αστυνομική μονάδα Digos ηγείται της έρευνας και εξετάζει την πιθανότητα αναρχικοί να πυρπόλησαν τα αυτοκίνητα στα ανατολικά προάστια της Ρώμης, σύμφωνα με την πηγή. Οι εικόνες από drone δείχνουν τα καμένα αυτοκίνητα σε ένα πάρκινγκ.

Τα αυτοκίνητα Tesla έχουν γίνει στόχοι βανδαλισμών σε πολλές χώρες, ως απάντηση στον δεξιό ακτιβισμό του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Έλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έχει επίσης την πλατφόρμα X, έχει ενταχθεί στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έχει υποστηρίξει τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.

Η πυροσβεστική ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 04.30 π.μ. (02:30 GMT) και η αντιπροσωπεία υπέστη μερική ζημιά, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε.

Μασκ υπέρ Λεπέν: Οταν η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να κερδίσει με εκλογές φυλακίζει τους αντιπάλους της

Σημειώνεται πως ο Ελον Μασκ σήμερα τοποθετήθηκε στην καταδικαστική απόφαση κατά της Μαρίν Λε Πέν, παίρνοντας το μέρος της ακροδεξιάς πολιτικού.

Σε ανάρτησή του αναφέρει: «Οταν η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να κερδίσει μέσω της Δημοκρατικής ψήφου, καταχρώνται το νομικό σύστημα για να φυλακίσουν τους αντιπάλους τους.

Αυτή είναι η πάγια στρατηγική τους σε όλον τον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Ρώμη Tesla αυτοκίνητα εμπρησμός Έλον Μασκ
