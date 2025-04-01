Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Πιαντεντόζι χαρακτήρισε την πυρπόληση 17 αυτοκινήτων σε χώρο στάθμευσης αντιπροσωπείας της Τesla στην Ρώμη «επίθεση» αναρχικής οργάνωσης.

«Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση αυτή, το πώς επεκτάθηκε η φωτιά και άλλα στοιχεία τα οποία στη φάση αυτή εξετάζονται από την αστυνομία μας κάνουν να θεωρούμε αρκετά πιθανό ότι μπορεί να πρόκειται για πράξη αναρχικών οργανώσεων. Πρόκειται για χώρο από τον οποίο είχαν καταγραφεί κριτικές και ανακοινωθεί πρωτοβουλίες κατά του συγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου», είπε ο υπουργός.

Έρευνα για την υπόθεση διενεργούν η εισαγγελία της Ρώμης και ο τομέας ειδικών επιχειρήσεων της ιταλικής αστυνομίας Digos.

Πηγή: skai.gr

