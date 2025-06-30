Η Ιταλία θα υποδεχθεί 500.000 νόμιμους μετανάστες τα επόμενα τρία χρόνια

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε διάταγμα που επιτρέπει την είσοδο σχεδόν 500.000 νόμιμων μεταναστών στη χώρα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αφορά την κάλυψη «βασικού εργατικού δυναμικού που είναι αναγκαίο για το εθνικό οικονομικό και παραγωγικό σύστημα και δεν είναι διαθέσιμο στην εγχώρια αγορά».

Παρότι η κυβέρνηση Μελόνι έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, η γήρανση του πληθυσμού και οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας την αναγκάζουν να στραφεί σε νόμιμες μορφές μετανάστευσης. Το νέο πλαίσιο προβλέπει την είσοδο εποχικών και μη εποχικών εργαζομένων, οικιακών βοηθών, φροντιστών ηλικιωμένων και εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Η Τζόρτζια Μελόνι, που εξελέγη με βασικό σύνθημα τη μείωση των μεταναστών, έχει επανειλημμένα δηλώσει πως οι νόμιμες αφίξεις είναι αναγκαίες, ενώ θα συνεχιστεί η «μάχη» κατά των παράτυπων μεταναστών.

Παρότι ο αριθμός των μεταναστών που έφτασαν στην Ιταλία διά θαλάσσης αυξήθηκε σημαντικά κατά τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης Μελόνι, στη συνέχεια σημειώθηκε αισθητή πτώση, εν μέρει λόγω συμφωνιών που υπεγράφησαν ή ανανεώθηκαν με χώρες της Βόρειας Αφρικής, όπως η Τυνησία.

Το νέο διάταγμα περιλαμβάνει προνομιακή μεταχείριση για πολίτες που προέρχονται από κράτη που προωθούν εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης κατά της παράνομης μετανάστευσης.

Ωστόσο, επικριτές επισημαίνουν ότι οι ποσοστώσεις για νόμιμους μετανάστες σπανίως καλύπτονται. Σύμφωνα με την καμπάνια "Ero Straniero", που απαρτίζεται από οργανώσεις υπέρ του διαλόγου για τη μετανάστευση, μόλις το 7,8% των αφίξεων πέρυσι οδήγησε σε άδειες παραμονής και σταθερή εργασία.

Την ίδια ώρα, το σχέδιο της Μελόνι για μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο στην Αλβανία παραμένει αβέβαιο. Η πρώτη ομάδα επαναπροωθήθηκε αμέσως στην Ιταλία μετά από νομικές ενστάσεις, ενώ η δεύτερη ομάδα διατάχθηκε επίσης να επιστρέψει από τα αλβανικά δικαστήρια στα τέλη του περασμένου έτους. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας εξέφρασε πρόσφατα «συνταγματικές αμφιβολίες» για το εν λόγω σχέδιο.



