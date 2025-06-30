Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Συρίας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ωστόσο, θα παραμείνουν σε ισχύ κυρώσεις σε βάρος του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, συνεργατών του, όσων παραβίασαν ανθρώπινα δικαιώματα, διακινητών ναρκωτικών και ατόμων που συνδέονται με χημικά όπλα, το Ισλαμικό Κράτος και ιρανικά δίκτυα.

Η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι η απόφαση εντάσσεται στις προσπάθειες του Τραμπ για τη στήριξη μιας σταθερής και ειρηνικής πορείας της Συρίας, σημειώνοντας και τη συνάντηση του προέδρου με τον νέο Σύρο ηγέτη Άχμεντ αλ-Σαράα κατά την πρόσφατη περιοδεία του στη Μέση Ανατολή.



