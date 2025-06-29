Ιταλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο αμφιβάλλει για τη συνταγματικότητα της συμφωνίας για το μεταναστευτικό

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το αν η συμφωνία της Ιταλίας με την Αλβανία για το μεταναστευτικό σέβεται το Σύνταγμα της χώρας.



Πρόκειται για τα δυο κλειστά κέντρα για παράτυπους μετανάστες που η Ιταλία δημιούργησε στο Γκιαντέρ και το Σενγκίν της βόρειας Αλβανίας. Οι Ιταλοί ανώτατοι δικαστές εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με το αν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο είναι συμβατό με το ιταλικό Σύνταγμα και με το Διεθνές Δίκαιο.

Υπογράμμισαν, επίσης, ότι δεν είναι σαφές αν τυχαίνει σεβασμού η προστασία της υγείας των μεταναστών, το δικαίωμά τους σε δίκαιη υπεράσπιση, ενώ οι δικαστές θεωρούν ότι η εν λόγω συμφωνία θέτει εμπόδια στην παροχή ασύλου στους μετανάστες και δεν λαμβάνει υπόψη την τήρηση των εγγυήσεων για την προστασία της ατομικής ελευθερίας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

