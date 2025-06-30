Ο Xουάν Κάρλος γράφει τα απομνημονεύματά του

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος θα εκδώσει μέχρι το τέλος του έτους τα απομνημονεύματά του, μια άνευ προηγουμένου κίνηση για Ισπανό μονάρχη, ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Planeta.

Ο Χουάν Κάρλος, που κάποτε έχαιρε σεβασμού για τον ρόλο που διαδραμάτισε στη μετάβαση της Ισπανίας στη δημοκρατία, αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 2014, μετά τα σκάνδαλα στα οποία ενεπλάκη – όπως τη σχέση του με τη Δανέζα Κορίνα τσου Σάιν-Βίτγκενσταϊν-Σάιν και το σαφάρι στην Μποτσουάνα, όπου σκότωσε έναν ελέφαντα. Σήμερα θεωρείται μειονέκτημα για τον γιο του, τον βασιλιά Φίλιππο.

Η ισπανική εισαγγελία ερευνούσε καταγγελίες για απάτη σε βάρος του πρώην βασιλιά στην Ισπανία και την Ελβετία. Όμως η έρευνα μπήκε στο αρχείο καθώς δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις και είχε παρέλθει το διάστημα παραγραφής του αδικήματος. Ο δικηγόρος του Χουάν Κάρλος δήλωσε τότε ότι οι εισαγγελείς δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι ο πρώην βασιλιάς είχε διαπράξει κάποιο έγκλημα.

Το βιβλίο «Συμφιλίωση», γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, έχει ως στόχο να επισημάνει τη θεμελιώδη συμβολή του πρώην βασιλιά στην επιτυχημένη μετάβαση προς τη δημοκρατία κατά τα 40 χρόνια της βασιλείας του, η οποία επισκιάστηκε από την αυτοεξορία του στο Άμπου Ντάμπι και κάποια δικά του λάθη, ανέφερε ο εκδοτικός οίκος.

«Ο πατέρας μου ανέκαθεν με συμβούλευε να μην γράψω τα απομνημονεύματά μου. Οι βασιλιάδες δεν εξομολογούνται. Και, σίγουρα, όχι δημοσίως. Τα μυστικά τους μένουν θαμμένα στις σκιές των ανακτόρων. Γιατί τον παρακούω σήμερα; Γιατί άλλαξα γνώμη; Επειδή αισθάνομαι ότι μου κλέβουν την ιστορία μου» φέρεται να ανέφερε ο Χουάν Κάρλος, σύμφωνα με τον Planeta.

Ο 87χρονος πρώην μονάρχης εγκαταστάθηκε στο Άμπου Ντάμπι το 2020 και δεν συμμετέχει σε επίσημες εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας. Επέστρεψε στην Ισπανία μόνο για μερικές σύντομες επισκέψεις, κυρίως για διακοπές με το ιστιοπλοϊκό του, το Bribon, στα βορειοδυτικά παράλια της χώρας.

Τα απομνημονεύματα θα αναφέρονται λεπτομερώς στην ιδιωτική πλευρά μιας δημόσιας ζωής, ανέφερε ο εκδοτικός οίκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

