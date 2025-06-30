Την Ουάσιγκτον ενδέχεται να επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παράλληλα, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ θα φτάσει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, όπως δήλωσε μια πηγή στην Jerusalem Post.

Την ίδια ώρα, το Axios, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο αναφέρει ότι ο Νετανιάχου θα μεταβεί στον Λευκό Οίκο στις 7 Ιουλίου.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση και θα αναμένει τα αποτελέσματα από τις συναντήσεις του Ντέρμερ στην Ουάσινγκτον προτού εξετάσει πρόσθετα σημαντικά βήματα στη Γάζα.

Χθες Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να επιτευχθεί συμφωνία στη Γάζα και να «επιστραφούν οι όμηροι!!!» σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων.

Κάλεσμα από τον Τραμπ για τερματιστεί η δίκη του Νετανιάχου

Πρόσφατα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τους εισαγγελείς του Ισραήλ για τη συνεχιζόμενη δίκη διαφθοράς εναντίον του Νετανιάχου, λέγοντας ότι αυτό παρεμβαίνει στην ικανότητά του να διεξάγει συνομιλίες τόσο με τη Χαμάς όσο και με το Ιράν.

«Η παρωδία της «Δικαιοσύνης» θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις τόσο με το Ιράν όσο και με τη Χαμάς », έγραψε ο Τραμπ. «Με άλλα λόγια, είναι ΠΑΡΑΛΟΓΟ να κάνεις αυτό που κάνουν οι ανεξέλεγκτοι εισαγγελείς στον Μπίμπι Νετανιάχου».

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ το πρωί της Κυριακής, λέγοντας: «Μαζί, θα κάνουμε τη Μέση Ανατολή ξανά μεγάλη!»

Η τελευταία επίσκεψη του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον ήταν τον περασμένο Απρίλιο, όπου οι δύο συζήτησαν την κρίση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τους δασμούς που είχαν επιβληθεί πρόσφατα από την κυβέρνηση Τραμπ στο Ισραήλ. Ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που συναντήθηκε με τον Τραμπ σχετικά με τους δασμούς.

